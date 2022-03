Dove si gioca la partita:



Stadio: Cino e Lillo Del Duca

Città: Ascoli Piceno

Capienza: 20550 spettatori18:05

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Pisa, gara valida per la trentesima giornata di Serie B.18:05

Scontro d'alta classifica allo Stadio Cino e Lillo Del Luca di Ascoli Piceno, dove i padroni di casa cercheranno di conquistare i tre punti per mantenersi in zona playoff e scavalcare il Frosinone, al momento settimo. I bianconeri di Andrea Sottil sono reduci dalla bella vittoria in casa della SPAL e tra le mura amiche hanno un bilancio quasi in equilibrio, avendo ottenuto quattro vittorie e altrettanti pareggi, a fronte di cinque sconfitte.18:09

Gara da non sbagliare per gli ospiti, che arrivano da tre vittorie consecutive, di cui l'ultima contro una diretta concorrente per la promozione diretta come la Cremonese. Vincendo oggi, la formazione di Luca D'Angelo tornerebbe in testa alla classifica in solitaria, portandosi a +3 sul Lecce. All'andata i toscani non erano andati oltre l'1-1, con le reti di Masucci e Dionisi.18:14

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Ascoli si schiera in campo con un 4-3-1-2: Leali - Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Falasco - Buchel, Caligara, Saric - Ricci - DIonisi, Tsadjout. A disposizione: Guarna, Bolletta, D'Orazio, Salvi, Tavcar, Franzolini, Maistro, Eramo, Palazzino, De Paoli, Iliev, Bidaoui.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera in campo con un 4-3-1-2: Nicolas - Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Hermannsson - Mastinu, Nagy, De Vitis - Benali - Lucca, Puscas. A disposizione: Livieri, De Marino, Berra, Siega, Di Quinzio, Marin, Gucher, Masucci, Torregrossa, Marsura, Sibilli, Cohen.18:19

Cinque cambi per Sottil, che deve rinunciare a Bellusci e Collocolo, sostiuiti rispettivamente da Botteghin e Caligara. Finiscono in panchina, invece, Salvi, Maistro e Bidaoui, che lasciano spazio dal primo minuto a Baschirotto, Ricci e Tsadjout.18:23