Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:08

90' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO. Catanzaro-Cosenza 4-019:06

89' Il Catanzaro amministra con una rete fitta di passaggi senza praticamente uscire dall'area di rigore.19:04

87' Si rialza e torna tra i pali Micai nonostante il problema muscolare in corso per non lasciare la sua squadra in 10.19:02

85' Gioco sospeso con Micai fermo a terra e con il Cosenza che ha appena esaurito le sostituzioni a 5 minuti dalla fine.19:01

84' Sostituzione Cosenza. Esce Simone Mazzocchi ed entra Juan Manuel Cruz.19:00

84' Sostituzione Cosenza. Esce Luca Garritano ed entra Charlys.18:59

81' Sostituzione Catanzaro. Esce Federico Bonini ed entra Matias Antonini.18:58

80' Sostituzione Catanzaro. Esce Mario Šitum ed entra Tommaso Cassandro.18:56

79' Garritano ruba palla sull'out di sinistra ed entra in area di rigore. Questa volta non crossa ma cerca direttamente la conclusione sul secondo palo. Respinge Pigliacelli.18:56

77' Fallo di frustrazione di Mazzocchi che abbatte Brighenti entrando in ritardo. Solo richiamo verbale da parte del direttore di gara.18:53

77' Catanzaro in controllo totale della partita. Le aquile mantengono il possesso palla tra gli "Olè" del pubblico.18:52

73' Problemi per Buso che viene assistito dai medici mentre perde sangue dal labbro dopo un contatto con Caporale.18:49

72' Iemmello riceve appena dopo il centrocampo e si invola verso la porta avversaria. Entrato in area conclude troppo debolemente senza creare pericoli a Micai.18:48

68' GOL!! CATANZARO-Cosenza 4-0!! Gol di Mamadou Coulibaly! Azione da manuale del Catanzaro con Iemmello che va da Bonini che a sua volta crossa per Coulibaly che tocca sporco il pallone, quel tanto che basta per indirizzarlo verso la rete e mettere fuori causa Micai. A nulla serve l'intervento della difesa del Cosenza con il pallone che aveva oltrepassato la linea di porta.



Guarda la scheda del giocatore Mamadou Coulibaly18:47

68' Sostituzione Cosenza. Esce Christian Kouan ed entra Christos Kourfalidis.18:43

68' Sostituzione Cosenza. Esce Tommaso Fumagalli ed entra Andrea Rizzo Pinna.18:43

67' Il Catanzaro ora manovra palla nella propria metà campo giocando con il cronometro. Fumagalli in pressione commette fallo su Buso.18:43

64' Sostituzione Catanzaro. Esce Jacopo Petriccione ed entra Mamadou Coulibaly.18:40

62' Discesa di Quagliata sull'out di sinistra che dal fondo mette in mezzo un buon pallone. Dalle Mura devia in corner.18:38

61' Cross dalla destra di Ricciardi per Garritano che arriva di testa sul pallone ma non riesce ad indirizzare verso la porta.18:38

60' Conclusione dalla distanza di Ciervo. Pigliacelli blocca in due tempi.18:37

59' Sostituzione Catanzaro. Esce Tommaso Biasci ed entra Nicolò Buso.18:34

57' Intervento in ritardo all'altezza di centrocampo di Jacopo Petriccione che chiede subito scusa. Giallo per lui.18:34

54' GOL!! CATANZARO-Cosenza 3-0!! Gol di Federico Bonini! Altro assist per Ilie che serve un pallone perfetto a centro area per l'inserimento di Bonini che prende la mira e col piattone destro piazza alla sinistra di Micai.



Guarda la scheda del giocatore Federico Bonini18:31

53' Ciervo mette un pallone morbido a centro area per Fumagalli. Controllo dell'attaccante del Cosenza che cerca spazio per la conclusione ma viene murato da Scognamillo.18:30

53' Sostituzione Cosenza. Esce Tommaso D'Orazio ed entra Manuel Ricciardi.18:28

52' Bisci riceve palla da Ilie al limite dell'area e cerca la conclusione rasoterra sul secondo palo. Palla a lato.18:28

52' Uscita imperfetta di Pigliacelli che respinge il pallone all'interno dell'area di rigore. Non controlla Garritano e sfuma una potenziale occasione per il Cosenza.18:27

51' Ci prova ancora il Cosenza con la stessa arma del primo tempo. Altro tiro-cross teso all'interno dell'area sul quale non arriva la deviazione vincente.18:27

49' Contatto tra Iemmello e D'Orazio sotto gli occhi di Ghersini e ancora scintille tra i giocatori in campo. Lascia correre il direttore di gara.18:26

48' Primo cartellino giallo della partita per Tommaso D'Orazio dopo un intervento in ritardo a centrocampo.18:24

46' Dopo nemmeno un minuto di gioco il Catanzaro trova il raddoppio con un'autentica magia di Pompetti. Ora è dura per il Cosenza.18:25

46' GOL!! CATANZARO-Cosenza 2-0!! Gol di Marco Pompetti! Che magia del numero 21! Botta di mancino dal limite da posizione centrale e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Micai! Assist del neo entrato Ilie.



Guarda la scheda del giocatore Marco Pompetti18:23

46' Sostituzione Catanzaro al'intervallo. Esce Simone Pontisso ed entra Rareş Andrei Ilie.18:20

46' SI RIPARTE! Possesso palla Catanzaro.18:21

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:08

Partita molto equilibrata al Nicola Ceravolo con un clima piuttosto accesso in campo e sugli spalti. Dopo una prima fase controllata dal Catanzaro, che ha trovato la rete del vantaggio al 20° con Iemmello, è salita la prestazione del Cosenza che ha messo una gran quantità di palloni all'interno dell'area di rigore ma senza ancora rendirsi particolarmente pericoloso.18:07

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Cosenza 1-018:05

45'+1' Kouan recupera un buon pallone e serve in profondità per Fumagalli che viene battuto in velocità da Scognamillo e addirittura dribblato.18:04

45' 1 minuto di recupero.18:03

45' Garritano si libera bene sulla sinistra e mette l'ennessimo traversone all'interno dell'area del Catanzaro. Nessuno interviene sul pallone che sfila in rimessa dal fondo.18:03

43' Cross di Ciervo dalla destra sul secondo palo al limite dell'area piccola. Kouan stacca con il tempo giusto ma il suo colpo di testa non centra lo specchio.18:01

42' Si rinnova il duello tra Quagliata e Ciervo vinto ancora dall'esterno del Catanzaro che in scivolata mette palla in rimessa laterale.18:00

41' Azione avvolgente del Cosenza. La palla arriva a Ciervo che da posizione defilata cerca la conclusione di destro a incrociare. Quagliata si oppone e respinge l'offensiva.17:59

39' Iemmello punta l'area del Cosenza e cerca con il destro dalla distanza di piazzare la palla alla sinistra di Micai. Conclusione alta sopra la traversa.17:58

38' Cross di D'Orazio dalla sinistra. Ancora una volta la palla arriva troppo vicina a Pigliacelli che controlla senza affanni.17:56

37' Ghersini fischia fallo in attacco contro il Cosenza in un contatto tra Fumagalli e Bonini. Timide proteste del 10 del Cosenza.17:55

34' Ha preso fiducia il Cosenza dopo essersi reso pericoloso e ora la partita sembra più equilibrata. Il Catanzaro comunque si difende in maniera ordinata.17:53

31' COSENZA VICINO AL PAREGGIO! Tiro-cross dalla distanza dalla sinistra di Caporale. Non arriva nessuno sul pallone che sbuca all'improvviso davanti a Pigliacelli! L'estremo difensore del Catanzaro mette in corner con un gran riflesso.17:50

30' Situm, spostatosi a sinistra, prova ad andare in profondità da Quagliata. Non era partito l'esterno del Catanzaro e la palla finisce sul fondo.17:49

29' Contropiede sfumato per il Cosenza che non attacca in maniera decisa e perde più di un tempo di gioco. L'azione sfuma definitivamente dopo un passaggio fuori misura di Garritano.17:48

28' Situm, dopo un buon recupero difensivo, danza sulla linea laterale e conquista rimessa per il Catanzaro.17:46

25' Si salva il Cosenza! Lancio dalle retrovie per Iemmello e Biasci con la palla che, frenata dal vento, mette fuori gioco la difesa del Cosenza. Iemmello punta la porta e perde palla dopo il raddoppio deciso della difesa.17:45

24' Chiusura fondamentale di Fumagalli che rientra in difesa e togli il pallone a Iemmello che aveva controllato completamente solo all'interno dell'area di rigore.17:42

23' REAZIONE COSENZA! Prima occasione per il Cosenza affidata a Mazzocchi che cerca la conclusione di potenza da fuori area. Palla a lato per questione di centimetri.17:41

22' Iemmello controlla un pallone sulla sinistra ed elude la prima pressione della difesa del Cosenza. Il suo cross è però impreciso e non mette in difficoltà la difesa dei lupi della Sila.17:40

20' GOL!! CATANZARO-Cosenza 1-0!! Gol di Pietro Iemmello! 8° gol di Iemmello contro il Cosenza e 14° di questo campionato. Cross dalla sinistra di Quagliata sul quale arriva Situm che con un tocco di prima libera Iemmello che trafigge Micai da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello17:39

19' Petriccione batte un calcio di punizione dalla trequarti e la palla arriva all'interno dell'area del Cosenza. Allontana Kouan di testa.17:37

17' Prime scintille in campo. Si accende il derby di Calabria! Ghersini richiama Gargiulo e Brighenti senza estrarre nessun cartellino.17:36

15' La difesa del Cosenza se la cava bene su un cross dalla destra di Situm. Palla allontanata in due tempi.17:34

13' Lungo possesso palla del Catanzaro nella propria metà campo con la squadra che cerca spesso il proprio portiere alla ricerca di spazi.17:31

11' Caporale si allarga sulla sinistra e cerca un traversone dalla trequarti a cercare Fumagalli. La palla arriva nella zona di Pigliacelli che controlla senza affanni.17:30

10' Lancio lungo per Quagliata che viene fermato dalla terna arbitrale per una posizione di fuorigioco.17:28

8' Filtrante leggermente fuori misura di Garritano per Fumagalli che non riesce a controllare il pallone che si spegne oltre la linea di fondo.17:27

7' Petriccione intercetta un passaggio di D'Orazio indirizzato a centro area e successivamente conquista un calcio di punizione nella propria metà campo.17:26

5' Ciervo si oppone ad un cross di Quagliata dalla sinistra, controlla il pallone e fa ripartire il Cosenza.17:24

3' Gioco ripreso.17:21

3' Ghersini ferma il gioco a seguito di un malore accaduto negli spalti del Ceravolo. 17:21

2' Tiro-cross di Quagliata dalla sinistra dopo un'azione ben manovrata del Catanzaro. Controlla senza problemi Micai.17:20

1' Subito un lancio dalle retrovie del Cosenza facilmente intercettato dalla difesa del Catanzaro.17:19

INIZIA LA PARTITA! Fischia Ghersini e il Cosenza muove il primo pallone della partita.17:18

Le squadre sono in campo raccolte nel minuto di silenzio per l'ex presidente del CONI Riccardo Agabio. E' tutto pronto per questo accesissimo derby calabrese.17:17

A disposizione Cosenza. Vettorel, Cimino, Sgarbi, Ricci, Hristov, Rizzo Pinna, Florenzi, Kourfalidis, Ricciardi, Charlys, Zilli, Cruz.16:52

A dispozione Catanzaro. Borrelli, Gelmi, Corradi, Buso, Compagnon, Pittarelllo, Maiolo, Antonini, Ilie, Coulibaly, Seck, Cassandro.18:59

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA. 3-5-2. Micai; Caporale, Dalle Mura, Venturi; Ciervo, Kouan, Gargiulo, Garritano, D'Orazio; Fumagalli, Mazzocchi.17:18

FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-5-2. Pigliacelli; Bonini, Brighenti, Scognamillo; Quagliata, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Situm; Iemmello, Biasci.16:41

Rosa totalmente a disposizione per Caserta, mentre Tortelli dovrà rinunciare solamente allo squalificato Artistico.16:53

La direzione di gara è affidata al signor Davide Ghersini della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Catallo.IV Ufficiale Marotta. VAR e AVAR saranno Guida e Gariglio.11:08

Il Cosenza è il fanalino di coda di questa Serie B con solamente 25 punti conquistati in 29 partite, complice anche la penalità di 4 punti. Ci stanno provando comunque i Lupi della Sila che nelle ultime 2 giornate sono riusciti a strappare 4 punti grazie al pareggio di Modena e alla vittoria interna contro la Reggiana.17:15

Il Catanzaro arriva da un bruttissimo stop nella sfida in zona play-off di Cremona nell'ultimo turno di Serie B. La Cremonese si è infatti imposta con un netto 4-0 superando al 4° posto i ragazzi di mister Caserta, che ora occupano la 5° piazza con un totale di 43 punti.11:02

Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Fabio Caserta ospita il Cosenza di Pierantonio Tortelli.10:57

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Cosenza, gara valida per 30a giornata di Serie B.10:53

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp