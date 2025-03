Grazie per aver seguito la diretta scritta di Südtirol - Carrarese 2-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie BKT 2024/25.17:05

90'+4' Finisce qui! 2-2 tra Südtirol e Carrarese, coi toscani che agguantano il pareggio nei minuti di recupero con un gran gol di Ernesto Torregrossa.16:54

90'+2' GOL! Südtirol-CARRARESE 2-2! Rete di Ernesto Torregrossa! Pareggio dei toscani, ancora una volta decisivo Zanon che la mette in mezzo rasoterra per Torregrossa che di tacco la gira e con l'aiuto del palo trova il gol del 2-2.



90' Zuelli ci prova dalla distanza dopo un'azione prolungata in cui la Carrarese non ha trovato spazio, ma il suo tiro viene respinto.16:51

88' Cambio per il Südtirol: esce l'autore del gol che al momento sta decidendo il match, Salvatore Molina, e dentro Raphael Kofler.16:47

87' Cherubini crossa per Cerri che di testa la indirizza fuori.16:48

85' Ammonito Capezzi dopo aver commesso il fallo su Molina.16:45

84' La Carrarese alla ricerca del pareggio: filtrante per Cerri e la difesa del Südtirol devia in angolo. Sul seguente corner mischia in area e poi Molina si conquista un fallo.16:44

83' Ultimo cambio per la Carrarese: fuori Mattia Finotto e dentro Leonardo Cerri.16:42

81' Sulla punizione va Pyyhtiä e la Carrarese devia in angolo. Sempre il centrocampista a battere e Cicconi respinge fuori.16:40

79' Ammonito Alessandro Fontanarosa per un intervento in ritardo su Molina.16:38

77' Fuori anche Nicolás Schiavi ed entra Leonardo Capezzi.16:36

76' Cambio per la Carrarese: fuori Filippo Oliana e dentro Ernesto Torregrossa.16:35

76' Ammonito Silvio Merkaj, per un fallo su Fontanarosa.16:35

73' GOL! SÜDTIROL-Carrarese! Rete di Salvatore Molina! Cross in mezzo di Pyyhtiä, una serie di respinte in area, poi Giorgini l'appoggia a Molina al limite dell'area, che col mancino la mette sotto l'incrocio.



72' Altro cartellino giallo, questa volta per Nicolás Schiavi per un altro fallo a centrocampo.16:31

71' Odogwu si conquista una buona punizione; sul cross Fiorillo non si fida della presa e respinge di pugno.16:30

68' Altro cambio per i toscani: fuori Filippo Melegoni e dentro Luigi Cherubini.16:27

68' Nella Carrarese invece esce Samuel Giovane ed entra Niccolò Belloni.16:27

68' Terzo cambio per il Südtirol: esce Daniele Casiraghi ed entra Fabian Tait.16:26

66' Espulso Mateusz Praszelik. Secondo giallo per il centrocampista che entra in ritardo su Schiavi a centrocampo.16:28

66' OCCASIONE SÜDTIROL! Bell'azione dei padroni di casa con Molina che dal fondo serve Pyyhtiä ma di destro calcia fuori.16:25

64' La Carrarese si riaffaccia in avanti con Giovane che viene anticipato da Veseli e conquista un fallo laterale.16:23

59' GOL! SÜDTIROL-Carrarese! Rete di Silvio Merkaj! Giorgini serve Merkaj che di tacco la sfiora per Odogwu. il 90 del Südtirol si gira e si vede parare da Fiorillo il suo tiro, ma Merkaj è il più veloce e ribatte in rete.



57' Schiavi lancia Zanon in profondità Giovane che la mette in mezzo per Finotto, ma Adamonis esce e fa sua la sfera.16:17

55' Casiraghi allarga per Molina, il suo cross viene bloccato da Fiorillo in uscita.16:14

53' Casiraghi ci prova dalla distanza ma il suo tiro termina alto.16:12

50' Cicconi conquista un altro angolo per la Carrarese. A battere ci va sempre lui ma il suo cross è respinto fuori.16:10

48' Il Südtirol è entrato in campo più aggressivo rispetto al primo tempo. Davì mette in mezzo un cross pericoloso che attraversa tutta l'area, ma non trova nessun giocatore tirolese.16:07

46' Altro cambio con Niklas Pyyhtiä che prende il posto di Luca Belardinelli.16:05

46' Primo cambio per il Südtirol con Simone Davì che prende il posto di Antonio Barreca.16:05

46' Si ricomincia!16:04

La Carrarese è meritatamente in vantaggio per quanto visto nei primi 45 minuti; molto attivo Zanon, infatti è da una sua iniziativa che nasce il gol di Giovane e che al momento sta decidendo il match. Il Südtirol si è reso pericoloso solo nei minuti finali della prima frazione, prima con un tiro di Belardinelli e poi, proprio allo scadere del recupero, con Veseli che da buona posizione non è riuscito a concludere in porta.15:53

45'+3' Finisce qui il primo tempo. Carrarese in vantaggio col gol di Giovane dopo un'iniziativa di Zanon.15:56

45'+1' Tremolada decide di ammonire sia Samuel Giovane che Mateusz Praszelik dopo il fallo del primo su quest'ultimo.15:55

45'+1' OCCASIONE SÜDTIROL! Punizione di Barreca verso l'area di rigore, la Carrarese respinge e dal dischetto Veseli al volo tira alto.15:49

44' Alla battuta va proprio Casiraghi che tira basso e la Carrarese respinge. Sui successivi sviluppi i toscani conquistano una rimessa laterale nella propria metà campo.15:46

43' Il primo ammonito del match è Filippo Oliana per un intervento a gamba tesa e in ritardo su Casiraghi. Il difensore era diffidato e salterà la prossima partita.15:45

40' Molina conquista un angolo. Alla battuta va Casiraghi che serve Giorgini sul secondo palo, ma il suo tiro di testa è debole e fuori dallo specchio della porta.15:43

39' Primo squillo del Südtirol. Barreca crossa per Belardinelli che di testa non colpisce bene e Fiorillo blocca.15:41

36' Errore in impostazione della Carrarese, Belardinelli recupera palla nella propria trequarti e lancia in profondità Merkaj che controlla col braccio e l'arbitro fischia un fallo in favore dei toscani.15:39

33' Il Südtirol manovra sulla sinistra senza trovare spazio e Barreca, dopo aver perso palla, commette un altro fallo.15:37

32' Finotto prova a girarsi e il suo tiro viene respinto da Pietrangeli in corner. 15:34

31' Punizione dalla trequarti di Casiraghi, Fiorllio blocca in uscita.15:32

28' Ammonito Castori per proteste dopo il fischio di Tremolada per un fallo di Barreca.15:31

27' Altra chiusura di Pietrangeli, questa volta su Giovane che si era inserito. Il Südtirol prova a impostare ma Odogwu sbaglia il passaggio e la Carrarese ritorna in possesso.15:29

24' Schiavi verticalizza per Finotto, Pietrangeli riesce ad anticiparlo e a fermare l'azione.15:26

21' Buon inizio della Carrarese che continua ad attaccare, cross di Zanon per Finotto che riesce a girarci e obbliga Adamonis a bloccare la sfera in uscita.15:23

17' GOL! Südtirol-CARRARESE 0-1! Rete di Samuel Giovane. Dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo, combinazione a sinistra tra Melegoni e Zanon che la mette in mezzo per l'inserimento di Giovane che di testa anticipa tutti sul primo palo e trova il gol del vantaggio.



16' OCCASIONE CARRARESE! Gran lavoro di sponda di Finotto che serve Melegoni, il trequartista conclude di prima e Adamonis respinge in angolo.15:22

14' Schiavi libera Zanon che la mette in mezzo, ma Pietrangeli respinge in angolo. Sul corner il Südtirol respinge e poi conquista una rimessa laterale.15:16

13' Zanon si libera di Barreca che poi recupera e in scivolata la mette in fallo laterale.15:14

9' Errore della Carrarese in uscita, e prima combinazione tra Odogwu e Merkaj. Azione subito fermata per il fuorigioco del 33 tirolese.15:13

7' Altro fallo di Barreca su Zanon e punizione pericolosa per la Carrarese.15:09

5' Primo angolo per la Carrarese conquistato da Zanon, dopo un'azione manovrata dai toscani.15:07

3' Primo calcio d'angolo del match conquistato da Belardinelli, ma il corner di Casiraghi viene respinto dalla Carrarese.15:06

1' Subito un fallo di Barreca su Zanon. Schiavi la mette in mezzo e la difesa del Südtirol respinge.15:03

1' Si comincia! Primo pallone gestito dalla Carrarese.15:02

Dirige la gara Tremolada, coadiuvato da Lombardo e Politi. Il quarto ufficiale è Mirabella mentre in sala VAR ci sono Baroni e Di Martino.14:44

Calabro si affida a Fontanarosa per sostituire lo squalificato Illanes nel trio difensivo con Oliana e Imperiale. Le altre novità rispetto alla sconfitta col Frosinone sono l’inserimento di Giovane nella linea a cinque di centrocampo - insieme a Zuelli e Schiavi, con Zanon e Cicconi ad agire sugli esterni – e Melegoni trequartista dietro a Finotto unica punta.14:37

Rispetto alla sfida col Cittadella, Castori si affida a Veseli - al rientro - e a Giorgini nella difesa a tre ai lati di Pietrangeli; sugli esterni sono confermati Molina e Barreca così come in attacco la coppia Merkaj-Odogwu.14:37

FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE 3-5-1-1 per la squadra di Calabro: Fiorillo - Fontanarosa, Oliana, Imperiale - Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi - Melegoni - Finotto.14:36

FORMAZIONE UFFICIALE SÜDTIROL: Castori sceglie il 3-5-2. Adamonis – Giorgini, Pietrangeli, Veseli - Molina, Belardinelli, Praszelik, Casiraghi, Barreca - Merkaj, Odogwu.14:35

Il Südtirol si trova all’11° posto in classifica a quota 33 punti, insieme a Frosinone e Cittadella, un punto sopra la Carrarese e due più del terzetto Brescia, Sampdoria e Reggiana (31) in piena zona play-out.. 14:35

Il Südtirol è reduce dalla sua vittoria più larga in Serie BKT (5-1 contro il Cittadella) e con l’arrivo di Castori ha raccolto 20 punti in 13 gare di campionato. Dall’altra parte la Carrarese ha raccolto cinque punti nelle ultime quattro giornate, gli unici conquistati in tutto il 2025.14:31

Benvenuti alla diretta del match tra Südtirol e Carrarese, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. 14:11

