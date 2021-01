LIVE PESCARA - CREMONESE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Adriatico di Pescara per la 18esima giornata di Serie B: i ragazzi di Roberto Breda ospitano la Cremonese di Fabio Pecchia, al'esordio sulla panchina lombarda dopo essere subentrato poco più di una settimana fa a Bisoli.14:12

Ritorna in campo la Serie B con un match per la lotta salvezza: da una parte troviamo gli abruzzesi al quint'ultimo posto, reduci da 4 punti nelle ultime due giornate; dall'altra ci sono invece i grigiorossi al quart'ultimo posto, sconfitti nelle tre gare antecedenti la sosta che hanno portato all'esonero di Bisoli.14:12

Per la prima uscita, Pecchia schiera questo formazione (4-3-3): Carnesecchi - Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri - Bartolomei, Castagnetti, Valzania - Pinato, Strizzolo, Celar.14:11

4'

GALANO! Rimessa lunga di Masciangelo, deviazione aerea di Bianchetti e volée di Galano in area di rigore che termina alta. Ottima occasione per il Pescara non sfruttata dall'ex Bari. 15:05