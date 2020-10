Inizia alla grande il Pordenone, poi sale in cattedra la Spal che ribalta il risultato. Il Pordenone, però, non si arrende e in chiusura trova l'aggancio. Benissimo Diaw, già anima di questa squadra, e Strefezza e Sernicola per la Spal. Terzo pareggio consecutivo per entrambe le squadre.15:56