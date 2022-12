Benvenuti allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa per la gara tra Pisa e Brescia, gara valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie B.17:32

I padroni di casa, dopo un inizio di campionato molto difficile hanno recuperato parecchie posizioni tanto da trovarsi attualmente in piena zona play off. I nerazzurri non perdono da 12 partite, totalizzando in questa striscia 5 vittorie e 7 pareggi.17:33