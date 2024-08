Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie B!22:38

90'+5' TRIPLICE FISCHIO! Finisce 2-2 all'Arena Garibaldi!22:29

90'+2' Ultimi minuti all'Arena Garibaldi, le due squadre sembrano più attente a non concedere occasioni che a provare l'affondo22:26

90' Concessi cinque minuti di recupero22:23

85' Nello Spezia finisce la partita di Aurelio, al suo posto Vignali22:18

85' BERTOLA! Grandissimo gesto tecnico del difensore bianconero che prova una spettacolare rovesciata, palla fuori di poco22:17

82' Ammonizione anche per Marin22:15

80' Ammonizione per Bonfanti, intervento in ritardo su Falcinelli22:13

79' Nel Pisa esce Moreo, dentro il nuovo arrivato Leris22:12

78' GOL! PISA-Spezia 2-2! Gol di Canestrelli! Incornata di grande potenza sul cross dalla bandierina di Angori e gara ripresa! Esplode l'Arena Garibaldi!



Guarda la scheda del giocatore Simone Canestrelli22:13

75' Entra anche Falcinelli al posto di Soleri22:08

75' Fuori Bandinelli, dentro Wiśniewski22:08

75' Pronti due cambi nello Spezia22:07

73' Cooling break anche in questa ripresa22:06

72' Insiste il Pisa, altro tentativo di Tramoni neutralizzato dalla retroguardia dello Spezia22:05

71' Moreo prova a colpire in mezzo al traffico, tiro respinto dalla difesa bianconera22:04

68' Fuori anche Beruatto, dentro Angori22:01

68' Nel Pisa esce Nicholas Bonfanti ed entra Rasmussen22:01

68' Ammonizione per Di Serio22:00

66' PISA A CENTIMETRI DAL PAREGGIO! Flipper impazzito in area dello Spezia, Toure colpisce sul primo palo e Sarr respinge, arriva un altro giocatore nerazzurro sul tap in ma ancora l'estremo difensore lugure si oppone con l'aiuto della sua difesa!22:00

64' Ritmi più bassi in questa fase, è il Pisa a fare la partita alla ricerca del pareggio21:56

59' Ammonito anche Inzaghi, sempre per proteste21:52

58' Accelerazione di Tramoni che va giù dopo un contatto con Mateju. Per Manganiello non c'è nulla, Moreo viene ammonito per proteste21:51

57' Cambio nello Spezia: finisce la partita di Francesco Pio Esposito, al suo posto entra Di Serio21:49

53' VA PROPRIO TRAMONI! Bellissimo arcobaleno che scavalca la barriera e sfiora la traversa!21:46

52' Ottimo avvio di Tramoni in questa ripresa, il numero 11 nerazzurro si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area21:45

49' Duro scontro aereo tra Canestrelli e Soleri. Entrambi restano a terra ma sembrano in grado di proseguire21:42

46' Subito Tramoni prova a dare la scossa! Tiro dalla distanza che sorvola la traversa21:39

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:39

46' Esce anche Jevšenak, al suo posto Piccinini21:39

46' Due cambi nel Pisa all'intervallo: esce Calabresi, dentro Giovanni Bonfanti22:01

Alla fine sono stati addirittura sette i minuti di recupero, complici le numerose interruzioni nel corso della prima frazione21:28

Primi 45 minuti di grande spettacolo in questa prima giornata di Serie B! Dopo una grande occasione del Pisa sventata da Sarr, arriva il vantaggio dello Spezia firmato da Esposito, abile a correggere in rete il tiro strozzato di Bandinelli. Poi succede tutto nei minuti di recupero: Bertola incorna la punizione di Salvatore Esposito e raddoppia per i bianconeri, dopo neanche 120 secondi Toure batte di testa Sarr e riapre i giochi per un secondo tempo che si preannuncia scoppiettante21:26

45'+7' FINISCE QUI UN MERAVIGLIOSO PRIMO TEMPO! Spezia avanti nel punteggio all'Arena Garibaldi!21:23

45'+6' GOL! PISA-Spezia 1-2! Gol di Toure! I padroni di casa tornano in partita con il colpo di testa di Toure, che punisce Sarr insaccando il cross dalla trequarti di Tramoni!



Guarda la scheda del giocatore Idrissa Touré21:22

45'+4' Review durata quasi due minuti per verificare la posizione di Bertola, recupero che verrà ulteriormente allungato21:20

45'+2' GOL! Pisa-SPEZIA 0-2! Gol di Bertola! Colpo di testa preciso del difensore bianconero che allunga in rete la punizione laterale battuta da Salvatore Esposito! Raddoppio dei liguri!



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Bertola21:19

45' Sono cinque i minuti di recupero per questo primo tempo21:16

44' Problemi adesso ad una delle bandierine, intervengono gli addetti al campo per sistemare il tutto21:17

40' Punizione di Salvatore Esposito! Soluzione dalla distanza ben calciata ma che termina alta sulla traversa21:11

38' Sponda di Caracciolo sugli sviluppi di un calcio di punizione, Toure non riesce ad impattare la sfera e lo Spezia recupera il possesso21:09

36' Ennesima interruzione, stavolta resta a terra Salvatore Esposito. Manganiello fa capire che si recupererà tutto 21:07

34' Gioco fermo per prestare i soccorsi a Mateju. Molte le interruzioni durante questo primo tempo21:05

30' Jevšenak prova la mezza rovesciata spettacolare sul cross di Toure, nessun pericolo per Sarr ma da sottolineare il gesto tecnico21:01

28' Ammonito anche Salvatore Esposito, duro intervento ai danni di Tramoni20:59

27' Gioco fermo per il cooling break20:57

26' Cartellino Giallo per Jevšenak, intervento in ritardo su Soleri e successive proteste. È il primo ammonito dell'incontro20:56

23' Deve riorganizzarsi adesso il Pisa, gelato dal vantaggio siglato da Esposito20:55

21' GOL! Pisa-SPEZIA 0-1! Gol di Francesco Pio Esposito! Cross di Elia dalla destra, Bandinelli colpisce al volo ed Esposito di testa corregge in rete! Liguri avanti all'Arena Garibaldi!20:52

19' SUPER OCCASIONE PER IL PISA! Cross di Marin dalla destra, tuffo di testa di Moreo e risposta da campione di Sarr! Poi Mateju spazza il pallone che era rimasto nei pressi della linea di porta!20:50

17' Bandinelli! Approfitta dell'errore di Toure al limite dell'area per calciare verso la porta, tentativo sbilenco lontano dalla porta di Semper20:48

16' Fallo in attacco di Esposito che nel tentativo di inserirsi in area abbatte Canestrelli20:47

13' Uscita fuori area da parte di Semper che interrompe di testa l'offensiva dello Spezia20:43

10' RISPONDE SUBITO LO SPEZIA! Bonfanti si gira all'interno dell'area ma il suo tentativo, dopo una leggera deviazione, termina di poco a lato!20:41

9' SOLERI! Prima occasione del match con Esposito che serve Soleri. La sua conclusione viene respinta con i piedi da Semper!20:40

8' Fallo di Toure a fermare la ripartenza Bandinelli, richiamo verbale di Manganiello20:39

6' Contro offensiva del Pisa, cross a centro area di Moreo respinto dalla difesa ligure20:37

3' Spezia in avanti con un calcio di punizione scodellato a centro area, fa buona guardia la difesa del Pisa20:33

SI PARTE! È iniziata Pisa-Spezia, fischia Manganiello!20:30

Squadre in campo all'Arena Garibaldi! Quasi tutto pronto per il primo fischio d'inizio di questa stagione!20:28

Le scelte di D'Angelo: anche i liguri optano per un terzetto in difesa davanti al portiere Sarr: saranno Mateju, Hristov e Bertola a dirigere la retroguardia. A centrocampo ci sono Elia e Aurelio sulle corsie e Nagy, Salvatore Esposito e Bandinelli al centro, mentre il tandem offensivo è formato da Soleri e Francesco Pio Esposito19:40

Le scelte di Inzaghi: confermata la difesa a tre per l'ex tecnico della Salernitana, che si affida alla linea composta da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mediana pronti Jevsenak e Marin, con Tourè e Beruatto sugli esterni. Moreo e Tramoni agiranno alle spalle di Bonfanti19:36

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: i liguri rispondono con un 3-5-2: Sarr - Mateju, Hristov, Bertola - Elia, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Aurelio - Soleri, F. Esposito. All: D'Angelo19:40

FORMAZIONE UFFICIALE PISA: Inzaghi sceglie il 3-4-2-1 per il debutto in campionato: Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Tourè, Jevsenak, Marin, Beruatto - Moreo, Tramoni - Bonfanti. All: Inzaghi19:31

Dirigerà l'incontro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Di Giacinto e dal quarto ufficiale Maccarini. Al Var invece opereranno Ghersini e Minelli14:34

Sono 35 i precedenti tra le due squadre in terra toscana: bilancio casalingo favorevole al Pisa, uscito vincitore per 18 volte. Dieci sono invece i pareggi, mentre i liguri hanno ottenuto la vittoria in sette occasioni14:31

Si alza il sipario all'Arena Garibaldi, dove è tutto pronto per la prima giornata del campionato di Serie B 2024/2025! Il Pisa di Pippo Inzaghi ha messo al tappeto il Frosinone in Coppa Italia e arriva nel migliore dei modi al debutto stagionale. Gara particolare per il tecnico spezzino D'Angelo, ex della sfida e protagonista sulla panchina toscana dove ha ottenuto la promozione in cadetteria andando vicino anche alla promozione in Serie A.14:29