Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Cagliari, gara valida per la diciottesima giornata di Serie B.18:16

Due punti separano i rosanero quattordicesimi in classifica dai sardi undicesimi. La squadra di Eugenio Corini è reduce da tre risultati utili consecutivi, di cui due pareggi negli ultimi due turni. Bilancio in perfetto equilibrio, per i siciliani, allo Stadio Renzo Barbera: tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.18:20