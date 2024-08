Benvenuti allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza per la sfida tra Cosenza e Cremonese, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2024-25.14:57

Il Cosenza è reduce dal nono posto dello scorso campionato, arrivato grazie ad una striscia finale di 7 risultati utili consecutivi, caratterizzata da 3 vittorie e 4 pareggi. I calabresi hanno però rimediato settimana scorsa un'eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino.15:12

La Cremonese riparte dopo aver visto svanire la promozione in Serie A per mano del Venezia nella doppia finale del play-off. I lombardi settimana scorsa si sono guadagnati il passaggio del turno in Coppa Italia a spese del Bari dopo i calci di rigore.15:16