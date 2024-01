Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Parma, gara valida per la 21' giornata del campionato di Serie B!17:44

La capolista Parma riparte da Marassi per consolidare il primato in classifica e dare seguito al filotto di sette risultati utili consecutivi. La squadra di Pecchia, dopo la sconfitta di Lecco dello scorso 12 novembre, ha collezionato quattro pareggi e tre vittorie per un totale di 13 punti17:47