Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori14:30 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Palermo-Juve Stabia, match valevole per la 22a giornata di Serie B!14:30

Il Palermo arriva dal 2-0 casalingo con il Modena, mentre la Juve Stabia è reduce dall'1-1 con lo Spezia.14:32

Formazione PALERMO (3-5-2): Sirigu - Baniya, Nikolaou, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund - Brunori , Le Douaron.14:33

Formazione JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam - Folino, Varnier, Bellich - Fortini, Buglio, Pierobon, Rocchetti; Piscopo - Candellone, Adorante.14:34

Panchina Palermo: Desplanches, Vasic, Di Francesco, Nedelcearu, Appuah, Henry, Diakité, Buttaro, Verre, Blin, Peda, Saric.14:35

Panchina Juve Stabia: Thiam, Rocchetti, Bellich, Buglio, Adorante, Pierobon, Piscopo, Folino, Varnier, Candellone, Fortini.14:35

Le scelte di Dionisi: c'è Sirigu in porta con Baniya e Ceccaroni ai lati di Nikolaou in difesa. In avanti spazio a Brunori al fianco di Le Douaron.14:37

Le scelte di Pagliuca: Candellone e Adorante guidano l'attacco con Fortini e Piscopo a tutta fascia a centrocampo. Nel mezzo Buglio, Pierobon e Rocchetti.14:37

Il Palermo ha vinto sei delle ultime otto sfide (1N, 1P) giocate contro la Juve Stabia tra Serie BKT e Serie C, segnando in sette di queste almeno due gol: 18 le reti realizzate dai rosanero nel parziale, per una media di 2.3 a match.14:38

Il Palermo ha vinto tutti i tre confronti disputati contro la Juve Stabia in Serie BKT inclusi il 3-0 nell’unico precedente disputato allo stadio Renzo Barbera, il 28 settembre 2013 e il 3-1 nella gara di andata del torneo in corso, lo scorso 14 settembre. Tra le squadre attualmente nella competizione, i gialloblù sono gli unici contro cui i rosanero vantano il 100% di vittorie in cadetteria.14:38