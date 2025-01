Benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida tra Sassuolo e Sudtirol, gara valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie B.14:31

I padroni di casa, che hanno vinto le ultime due partite di campionato, sono in testa con 49 punti, 3 in più del Pisa secondo.14:31

L’unico scontro diretto giocato in Serie B tra le due squadre, nella gara di andata in Trentino, è terminato 1-0 per gli emiliani.14:33