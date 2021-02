LIVE FROSINONE - PESCARA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Nesta conferma il tandem d'attacco visto a Chiavari con Iemmello al fianco di Novakovich mentre nei cinque di centrocampo gioca Salvi sull'out di destra con conseguente spostamento di Zampano sulla fascia opposta mentre nel cuore del reparto saranno ancora Rohden e Kastanos ad operare ai lati di Maiello. In difesa infine panchina per Ariaudo e spazio per Brighenti.20:27

Scelte condizionate dall'infermeria per Grassadonia che però conferma in attacco il giovane Odgaard con Galano a supporto. A centrocampo out Memushaj e diga centrale formata da Dessena, Tabanelli e Busellato, preferito a Valdifiori, mentre in difesa fuori Balzano per squalifica e Sorensen per infortunio e spazio per il terzetto formato da Drudi, Bocchetti e Scognamiglio.20:16