Al Cino e Lillo Del Duca inedito confronto ufficiale tra le due squadre in terra marchigiana. I bianconeri sono in piena lotta per la zona playoff, ad un solo punto dall’ottavo posto occupato dal Perugia. L’Alessandria, invece, si ritrova a tenere a distanza lo spettro dei playout tra Cosenza e SPAL. Situazione ed esigenze di vittoria opposte a guardare la classifica, ma lo stato d’animo è in fiducia dopo le recenti prestazioni contro squadre di livello superiore.13:33