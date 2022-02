Nella Regina esordio per Amione dal primo minuto. Rispetto a Ferrara tornano dal primo minuto Montalto e Kupisz, Folorunsho recentissimo ex della gara. Torna anche Aya, che parte però dalla panchina. Per il Pordenone, rispetto alla precedente gara, non disponibili Andreoni, Pellegrini e Sylla: rientrano però Gavazzi (titolare) e Pasa (in panchina). Non c'è neppure mister Tedino, bloccato in Friuli per problemi di salute. 13:52