Dopo le prime sei giornate, il Frosinone è al settimo posto in classifica a quota 10 punti. I ragazzi di Fabio Grosso sono ancora imbattuti e hanno uno score di due vittorie e quattro pareggi, tre dei quali sono arrivati nelle altrettante partite disputate in casa in questa stagione. Nell'ultimo match giocato i ciociari hanno pareggiato per 0-0 sul campo della Reggina.13:36

Il Cittadella, invece, pur avendo solo un punto in meno dei ciociari, è in dodicesima posizione, frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte. Nelle due partite disputate in trasferta, la squadra di Edoardo Gorini non ha raccolto alcun punto, essendo stata battuta sia dalla Cremonese che dal Cittadella. Anche l'ultimo turno è stato sfavorevole agli amaranto, vista la sconfita per 1-2 maturata tra le mura amiche contro il Lecce.13:40