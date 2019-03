E' FINITA! Padova e Crotone si annullano. I padroni di casa non riescono a segnare nonostante mezz'ora abbondante giocata in superiorità numerica.

Ci prova Baraye, pallone alto non di molto

Baraye cade in area di rigore e reclama un penalty. L'arbitro non è dello stesso avviso e lascia proseguire

Padova che prova a sfruttare la superiorità numerica sbilanciandosi in avanti

Cambio per il Crotone: entra Nalini, esce Benali

ESPULSO SAMPIRISI! Secondo giallo per fallo su Lollo!

MBAKOGU! L'attaccante, servito da Lollo, si presenta a tu per tu con Cordaz che riesce a deviare!

Ammonito Sampirisi per una trattenuta su Baraye

Problemi per Cherubin che viene sostituito da Baraye

30'

Buona occasione per Mbakogu di testa, l'attaccante è però in posizione di off side