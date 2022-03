LIVE PISA - CROTONE 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti all’Arena Garibaldi di Pisa per la sfida tra Pisa e Crotone, valida per la ventisettesima giornata del campionato di serie b18:05

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta di misura sul campo della Reggina, sono attualmente al quinto posto in classifica a quota 46 punti e non attraversano il loro miglior momento visto che hanno vinto solo una delle ultime 8 partite e nelle ultime due hanno raccolto solo un punto. Con un successo i nerazzurri scavalcherebbero i nerazzurri al quarto posto18:19

Situazione compromessa per gli ospiti, penultimi con 15 punti con un solo pareggio nelle ultime 5 partite. L’impegno è sulla carta proibitivo per i calabresi, che distano 8 punti dalla zona play-out occupata dal Cosenza. I calabresi cercano la Floro prima vittoria in trasferta18:20