Al Libero Liberati tutto pronto per Ternana-Parma, ventottesima giornata di Serie B.13:12

I rossoverdi, in striscia positiva da quattro gare di campionato cercando punti salvezza contro la capolista ducale, reduce da due pareggi di fila.13:13

4-2-3-1 per il Parma: Chichizola - Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly - Cyprien, Hernani - Partipilo, Estevez, Benedyczak - Bonny. A disp.: Turk, Corvi, Valenti, Di Chiara, Zagaritis, Camara, Hainaut, Sohm, Man, Mihaila, Colak, Begic.14:04

Squalificato Balogh, Circati torna titolare. Pecchia opta per Partipilo-Estevez-Benedyczak alle spalle di Bonny.13:19

Subito Bonny in avanti, rasoterra dal limite, centrale, facile preda di Iannarilli.14:04

Bonny porta scompiglio in area rossoverde, Amatucci decisivo in anticipo su Estevez.14:12

Altro errore di Capuano, Benedyczak non riesce ad approfittarne.14:11

11'

Luperini in verticale per Pyyhtia, chiusura determinante di Circati in calcio d'angolo.14:13