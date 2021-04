LIVE FROSINONE - REGGIANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta del match tra Frosinone e Reggiana, valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie B.16:43

Il Frosinone veleggia in una posizione tranquilla di classifica.16:44

Gli ospiti scendono in campo, invece, per mantenersi a distanza dalla retrocessione diretta.16:44

4-3-3 per il Frosinone: Bardi - D'Elia, Curado, Ariaudo, Zampano - Vitale, Maiello, Rohden - Tribuzzi, Iemmello, Ciano.16:45

4-3-1-2 per la Reggiana: Venturi - Libutti, Rozzio, Costa, Yao - Varone, Radrezza, Lunetta - Laribi - Ardemagni, Mazzocchi.16:46

Esordio in panchina per Fabio Grosso, che rimpiazza Nesta e opta per il 4-3-3: ritorno di Rohden e la sorpresa Vitale a centrocampo. Nella Reggiana Yao recupera dal problema fisico, Laribi agirà da trequartista dietro alle due punte.16:55