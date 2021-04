Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.20:56

Con la zona calda ormai a lunga distanza, il Vicenza può davvero pensare di ambire a qualcosa di più. Benissimo Meggiorini, Vandeputte e Beruatto, ma tutta la squadra ha funzionato bene. Cittadella sempre più deludente: solo una vittoria nelle ultime otto partite. Ai patavini non riesce il cambio di rotta, gli attaccanti faticano a segnare.20:54

FINE PARTITA: VICENZA-CITTADELLA 1-0. Seconda vittoria consecutiva per i vicentini.20:52

CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Grandi per ritardi nel rinvio.20:51

Stoccata di sinistro di Tsadjout più o meno centrale, ma Grandi trattiene solo in due tempi: qualche brivido.20:50

Iniziativa interessante di Pontisso, bene nel triangolo con Longo: Kastrati non si fa sorprendere.20:40

Si sveglia il Cittadella con Gargiulo ribattuto, Padella esulta come se avesse fatto un gol.20:36

SOSTITUZIONE PER IL CITTADELLA. Fuori Proia, dentro D'Urso.20:35

SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Zonta, dentro Cinelli.20:34

SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Vandeputte, dentro Lanzafame.20:34

SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Meggiorini, dentro Longo.20:32

Non c'è davvero traccia di un Cittadella combattivo.20:34

SOSTITUZIONE PER IL CITTADELLA. Fuori Branca, dentro Gargiulo.20:31

SOSTITUZIONE PER IL CITTADELLA. Fuori Iori, dentro Pavan.20:31

Staff medico in campo per Bruscagin.20:27

Beruatto spaventa il Cittadella con un bel destro dal limite, la palla non gira a sufficienza.20:25

Vandeputte, lasciato colpevolmente solo, va di piatto: nessun particolare problema per Kastrati.20:23

Siamo negli ultimi trenta minuti: minuti in cui il Cittadella ha segnato diciannove gol su quaranta. La stessa cifra dei gol subiti, sempre su un totale di quaranta, dal Vicenza. 20:21

SOSTITUZIONE PER IL CITTADELLA. Fuori Ogunseye, dentro Rosafio.20:19

SOSTITUZIONE PER IL CITTADELLA. Fuori Vita, dentro Beretta.20:19

SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Rigoni, dentro Pontisso.20:18

SOSTITUZIONE PER IL VICENZA. Fuori Nalini, dentro Giacomelli.20:18

CARTELLINO GIALLO PER IL VICENZA. Ammonito Vandeputte per un fallo su Branca.20:15

Staff medico in campo per Padella.20:18

Punizione di Vita non troppo oltre la traversa.20:10

Buon momento per il Cittadella.20:06

Attacco pesante per il Cittadella, formato da Ogunseye e Tsadjout, che però non basta: la squadra sembra la lontana parente di qualche settimana fa. Il Vicenza si limita al compitino, arrivando al diciassettesimo gol su palla inattiva in questo campionato.19:51