Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Reggiana di William Viali ospita il Frosinone di Vincenzo Vivarini, in una gara molto importante per entrambe le squadre. L'obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle un avvio di stagione negativo.12:30

La Reggiana si trova a nove punti in classifica e non vince in campionato dalla terza giornata, precisamente dal 2-0 interno contro il Brescia del 27 agosto scorso. Da allora, gli emiliani hanno perso tre delle cinque sfide, pareggiando le altre due.12:30

Il Frosinone si trova in ultima posizione – a parimerito con il Cosenza – a quota sei punti: i giallazzurri hanno vinto una sola gara in questo campionato, ovvero la trasferta a Cittadella del 27 settembre con il risultato di 2-1.12:31

Gli ultimi due precedenti nel campionato cadetto tra Reggiana e Frosinone sono andati in scena nella stagione 2020/21: in quel caso gli emiliani persero in casa per 2-1, mentre in trasferta impattarono sullo 0-0.12:31