LIVE FROSINONE - COSENZA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori12:30

Torna la Serie B con questo anticipo della ottava giornata, il Frosinone quarto in classifica ospita un Cosenza alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della retrocessione.12:30

Solo due precedenti in Serie B tra Frosinone e Cosenza (entrambi nella scorsa stagione), con una vittoria e un pareggio (proprio nel match interno) per la formazione ciociara.12:32

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE che si schiera con il 3-5-2, Bardi - Brighenti, Ariaudo, Szyminski - Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto - Ciano, Novakovich.19:54

A disposizione del FROSINONE: Tribuzzi, Carraro, Dionisi, Ardemagni, Vitale, Iacobucci, Kastanos, Zampano, D'Elia, Parzyszek, Boloca, Curado.20:09

La formazione del COSENZA: 3-4-1-2 per Occhiuzzi, Falcone - Tiritiello, Idda, Legittimo - Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera - Bahlouli - Carretta, Baez.19:55

A disposizione del COSENZA: Ba, Petre, La Vardera, Borrelli, Sacko, Schiavi, Bouah, Sueva, Kone, Corsi, Maresca, Matosevic.20:10

Nesta conferma il suo 3-5-2, Szyminski preferito a Curado in difesa, in attacco la coppia Ciano - Novakovich con Ardemagni e Dionisi pronti ad entrare a partita in corso.20:11

Occhiuzzi sceglie Bruccini con Kone che termina in panchina, da valutare se la sua squadra inizierà con la difesa a quattro o con vera che scenderà a fare il quarto di sinistra. In attacco spazio alla velocità di Carretta e Baez, Bahlouli a giostrare tra le linee.20:13

Dirige il match l'arbitro Marco Di Bello.20:49

1' INIZIA FROSINONE - COSENZA! Primo pallone per gli ospiti.21:01

2' Cross di Vera, Bardi in uscita bassa anticipa Carretta che si era lanciato sul primo palo.21:02

3' Confermata la difesa a tre del Cosenza, Bahlouli che giostra sulla trequarti alle spalle delle due punte.21:03

4' Rimessa lunga di Brighenti, Falcone in uscita alta blocca il pallone.21:05

5' Grande spunto di Bahlouli che supera in dribbling Rohden, fallo della mezzala del Frosinone.21:05

6' Sugli sviluppi della punizione, conclusione di Bahlouli dal limite che termina direttamente in fallo laterale.21:06

7' Qualche problema per Tabanelli, Nesta manda a scaldare per precauzione Tribuzzi.21:08

8' Sta crescendo il Frosinone dopo l'ottimo inizio del Cosenza.21:09

9' TABANELLI! Conclusione dal limite del centrocampista, blocca a terra Falcone.21:10

10' Salvi cerca la percussione e cade a terra, per Di Bello si puó continuare a giocare.21:11

11' Altra conclusione da fuori del Frosinone, ci prova Beghetto con la palla che termina ancora tra le braccia di Falcone.21:11

12' BAHLOULI! Contropiede Cosenza, il fantasista carica il destro che Bardi, in tuffo, mette in angolo!21:12

12' Sostituzione FROSINONE: esce Andrea Tabanelli, entra Alessio Tribuzzi.21:13

13' Primo cambio forzato per Nesta, Tabanelli alza bandiera bianca, al suo posto Tribuzzi.21:14

14' Carretta trova la profondità per Baez, cross potente della punta bloccata in tuffo da Bardi.21:15

15' Il Frosinone ci prova ancora dalla distanza, Rohden di potenza manda alto sopra la traversa.21:16

16' Gran idea di Baez per Carretta che non controlla in area, occasione mancata dalla punta del Cosenza.21:17

17' Ciano controlla in area e cerca il sinistro a giro: palla che colpisce in pieno Legittimo.21:18

19' Contropiede Cosenza, Carretta punta Brighenti che é attento e lo ferma al limite dell'area.21:19

20' BRIGHENTI! Inserimento del difensore che colpisce di testa in tuffo: palla di poco a lato.21:20

20' AMMONITO Mohamed Bahlouli. Palla persa del fantasista che poi trattiene vistosamente Maiello: primo giallo del match. 21:21

21' CIANO! Punizione a giro della punta, palla che termina a pochi centimetri dal sette con Falcone comunque in traiettoria.21:22

22' Palla persa di Salvi sanguinosa, non ne approfitta il Cosenza con Carretta fermato da Beghetto.21:23

24' Bella finta di corpo di Bahlouli per smarcarsi da Ariaudo, attento alle sue spalle Brighenti nel recuperare il pallone.21:25

25' Ancora decisiva l'esperienza di Brighenti, con il centrale che di testa serve Bardi anticipando il movimento di Baez.21:26

26' Cross di Vera, Carretta stoppa in area e calcia di potenza sul corpo di Ariaudo.21:26

27' Tocco di mano di Sciaudone al limite della sua area, punizione pericolosa a favore del Frosinone.21:27

28' Ciano di potenza colpisce in pieno la barriera, rimane a terra Bittante.21:29

29' Si rialza Bittante, si puó tornare a giocare.21:30

30' Sciaudone ha metri davanti a sé e carica il destro: la sua conclusione termina ampiamente a lato.21:31

31' Cross di Beghetto, pallone arretrato per Ciano che prova l'acrobazia: pallone che non trova la porta.21:32

32' AMMONITO Nicolo Brighenti. Intervento con la gamba alta del difensore su Baez. 21:33

34' Un cross di Bittante trova Baez in area: la punta controlla male e perde l'occasione per il tiro.21:35

35' NOVAKOVICH! Maiello entra in area e serve la sua punta, conclusione di prima intenzione che colpisce Idda.21:36

36' Buoni ritmi in questo primo tempo, Cosenza che aspetta ma é sempre veloce nel ripartire.21:37

37' AMMONITO Camillo Ciano. Fallo tattico della punta che stende Bahlouli. 21:38

39' SCIAUDONE! Tiro ad incrociare del centrocampista che termina sull'esterno della rete a causa di una deviazione di Ariaudo.21:40

40' AMMONITO Mirko Carretta. intervento duro, da dietro, della punta su Maiello. 21:40

41' Partita non cattiva ma giá quattro gialli in questo primo tempo.21:41

42' MIRACOLO DI BARDI! Tacco di Tiritiello in area, Sciaudone in spaccata trova la porta ma grande intervento di istinto del portiere del Frosinone.21:43

44' Possesso palla del Frosinone, Cosenza che aspetta.21:45

45' Due i minuti di recupero.21:46

45'+1' Chiude in avanti il Cosenza, angolo di Bahlouli con Novakovich che allontana di testa.21:47

45'+1' ROHDEN! Contropiede Frosinone, la mezzala da buona posizione calcia alto con Falcone battuto.21:48

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - COSENZA! Risultato ancora fermo sullo 0-0.21:48

Partita giocata a buoni ritmi, tante occasioni ma ancora nessuna rete: Frosinone che fa la gara ma Cosenza sempre pericoloso in contropiede.21:49

Locali che hanno sfiorato il gol con Brighenti e Novakovich, ospiti invece pericolosi soprattuto con Bahlouli in costruzione e Sciaudone in fase realizzativa.21:50

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FROSINONE - COSENZA! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.22:03

47' GOL! Frosinone - Cosenza 0-1! Rete di Mirko Carretta. Cross di Vera, Bardi non trattiene e la punta é il primo ad arrivare sul pallone: facile il tap in per l'attaccante che porta i suoi in vantaggio.



48' Cosenza che trova il vantaggio al primo affondo, difesa del Frosinone troppo statica con Bardi che non trattiene un pallone non impossibile.22:07

49' BAEZ! Contropiede Cosenza, la punta scarica di potenza da buona posizione ma trova pronto Bardi.22:07

50' Ritmi ora altissimi, Frosinone che cerca la reazione lasciando peró praterie per i contropiede al Cosenza.22:08