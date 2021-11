Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!16:00

Il Lecce raccoglie il dodicesimo risultato consecutivo agganciando momentaneamente a 24 punti il Brescia al primo posto mentre il Frosinone sale in quarta posizione a quota 22 punti come Reggina e Pisa (entrambe con una partita in meno).16:01

Allo Stirpe, Frosinone e Lecce impattano a reti bianche. Il Frosinone, dopo un primo tempo giocato all'attacco ma senza trovare l'acuto decisivo, subisce il ritorno del Lecce nella ripresa, che impensierisce diverse volte Ravaglia soprattutto con i subentrati Coda e Pablo Rodriguez. Le due squadre falliscono l'occasione di portarsi momentaneamente in testa alla classifica dividendosi la posta in palio.15:57

90'+5' Fine partita di FROSINONE-LECCE: 0-0. Frosinone e Lecce si dividono la posta in palio.15:53

90'+1' Punizione dalla fascia destra di Barreca per l'inserimento sul primo palo di Rodriguez. Il tiro dell'attaccante giallorosso sfiora il palo alla sinistra di Ravaglia.15:50

90' AMMONITO Maiello per un fallo ai danni di Hjulmand sulla fascia destra.15:51

89' L'arbitro concede quattro minuti di recupero.15:51

86' AMMONITO Manzari. Fallo a centrocampo ai danni di Blin. Fabbri, dopo aver inizialmente estratto il rosso ai danni del giocatore del Frosinone, richiamato dal VAR, è ritornato sui suoi passi dando solamente il cartellino giallo al centrocampista gialloblu.15:48

83' Mancano pochi minuti alla fine della partita ed entrambe le squadre stanno cercando la stoccata vincente per portare a casa i tre punti.15:44

80' Esce Gargiulo entra Blin. Quinta sostituzione per il Lecce.15:39

79' Esce Garritano entra Manzari. Quinta sostituzione per il Frosinone.15:39

78' Coda, servito dall'ottimo passaggio filtrante di Gargiulo, entra in area e prova il diagonale. Ravaglia si oppone con una gran parata sventando la minaccia. Gatti recupera il pallone e lo allontana definitivamente dal[area di rigore.15:41

77' Esce Gendrey entra Calabresi. Quarta sostituzione per il Lecce.15:36

77' Esce Strefezza entra Rodriguez. Terza sostituzione per il Lecce.15:36

76' AMMONITO Dermaku. Fallo ai danni di Novakovich.15:35

73' Novakovich si gira in area di rigore e calcia potente ma centrale. Gabriel controlla facilmente il pallone.15:33

71' Esce Charpentier entra Novakovich. Quarta sostituzione per il Frosinone.15:30

71' Esce Ricci entra Maiello. Terza sostituzione per il Frosinone.15:30

69' Tribuzzi, dopo un paio di finte in area sulla destra, prova il cross sul primo palo. Il pallone, smorzato da Barreca, termina tra le braccia di Gabriel.15:29

67' Cross dalla sinistra in area di Strefezza. Szyminski, in traiettoria, allontana di testa il pallone anticipando Coda.15:28

65' Traversone dalla trequarti sinistra di Cicerelli. Il tentativo sbilenco del giocatore del Frosinone finisce direttamente sul fondo.15:24

64' I due allenatori stanno cercando di rimescolare le carte per trovare il gol che potrebbe permettere di portare a casa una fondamentale vittoria.15:23

62' Esce Olivieri entra Coda. Seconda sostituzione per il Lecce.15:21

61' Esce Lulic entra Cicerelli. Seconda sostituzione per il Frosinone.15:20

61' Esce Canotto entra Tribuzzi. Prima sostituzione per il Frosinone.15:20

58' Strefezza si incunea in area e prova il cross dalla sinistra per l'accorrente Olivieri. L'attaccante ex Empoli viene anticipato da Gatti al centro dell'area di rigore.15:18

57' Il Lecce ha aumentato la pressione sul Frosinone. I pugliesi si stanno spingendo in avanti nel tentativo di sbloccare la gara.15:17

56' Dopo una sponda aerea di Garritano dalla sinistra, Charpentier prova con la punta ad anticipare Gabriel in uscita. L'attaccante francese non raggiunge il pallone che termina lentamente tra le braccia dell'estremo difensore giallorosso.15:19

55' Cross insidioso dalla fascia destra al centro dell'area di Zampano. Garritano arriva sul pallone ma lo controlla con l'aiuto della mano sinistra. Fabbri ravvisa il fallo dell'attaccante ex Chievo Verona.15:16

53' AMMONITO Lulić. Fallo a centrocampo su Strefezza.15:12

52' Gargiulo prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro deviato da Gatti finisce non distante dalla traversa.15:13

50' Calcio d'angolo dalla sinistra sul secondo palo di Barreca. Lucioni anticipa Cotali ma non riesce a inquadrare di testa lo specchio della porta.15:11

48' Gendrey rientra dalla destra, si accentra e calcia dal limite dell'area. Il tentativo rasoterra dell'esterno giallorosso termina lentamente sul fondo.15:07

46' Tentativo dalla distanza di Gargiulo. La palla termina distante dalla porta difesa da Ravaglia.15:06

46' Esce Majer entra Björkengren. Prima sostituzione per il Lecce.15:05

45' Inizia il secondo tempo di FROSINONE-LECCE: 0-0. Primo pallone della ripresa giocato dal Frosinone.15:04

Vedremo se durante l'intervallo i due allenatori opteranno per qualche sostituzione nel tentativo di sbloccare il risultato.14:58

Allo Stripe, il primo tempo tra Frosinone e Lecce termina in parità. I padroni di casa hanno cercato di fare la partita senza riuscire ad abbattere il muro difensivo giallorosso, apparso solido e attento nello sventare le iniziative offensive dei gialloblu. Infatti, il Lecce ha curato maggiormente la fase difensiva calciando in porta solamente una volta con Gargiulo, sfortunato nel tentativo di pallonetto fermato dalla traversa.14:58

45' Fine primo tempo di FROSINONE-LECCE: 0-0. La prima frazione termina a reti bianche.14:49

45' AMMONITO Ricci che trattiene Strefezza a centrocampo.14:48

42' Charpentier prova a incunearsi in area di rigore. L'attaccante del Frosinone viene fermato dall’ottimo intervento di Dermaku.14:47

40' Azione manovrata del Frosinone. I gialloblu non riescono a superare il muro difensivo giallorosso.14:44

38' Traversone dalla fascia destra in area di Canotto. Gabriel esce in presa alta e si impossessa della palla.14:41

37' Entrambe le squadre stanno commettendo tanti errori in fase di impostazione della manovra offensiva. Il gioco appare spezzettato.14:40

35' Punizione dalla fascia destra di Ricci per il colpo di testa al centro dell'area di Garritano. Il pallone sorvola la traversa.14:38

34' AMMONITO Hjulmand. Il centrocampista giallorosso trattiene vistosamente Canotto lanciato in ripartenza.14:37

31' Punizione dalla destra in area di Di Mariano. La difesa gialloblu respinge senza difficoltà la sfera di gioco.14:36

28' Contropiede del Lecce con Strefezza che allarga sulla destra per Olivieri. Il centravanti del Lecce penentra in area e prova il cross basso al centro. Gatti interviene anticipando l'accorrente Gargiulo.14:33

26' Il Frosinone sta continuando a proporsi in avanti con continuità. Per ora, i gialloblu non riescono ad impensierire Gabriel.14:30

23' Contropiede del Frosinone con Canotto che entra in area dalla destra e prova a mettere la palla al centro per Charpentier. Lucioni, in traiettoria, intercetta la sfera di gioco sventando la minaccia.14:28

20' Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra sul secondo palo effettuato da Zampano, Canotto controlla palla e calcia potentemente senza riuscire ad inquadrare la porta.14:24

19' Cross dalla fascia sinistra di Cotali. Hjulmand, in ripiegamento difensivo, respinge di testa la palla.14:23

17' Il Lecce sta gestendo le ripartenze dei padroni di casa senza affanno. In questa fase di gara, la squadra pugliese cerca di non scoprirsi troppo per poi una volta riconquistata palla ripartire in contropiede.14:21

14' Barreca arriva sul fondo e mette palla all'indietro sul primo palo per l'accorrente Gargiulo. Il centrocampista giallorosso prova il pallonetto cogliendo una clamorosa traversa. Lecce vicinissimo al vantaggio.14:18

12' Traversone dalla fascia destra sul secondo palo di Canotto. L'esterno offensivo ex Chievo Verona sbaglia completamente il cross regalando palla alla difesa leccese.14:15

9' Il Frosinone sta cercando di fare la partita. Per ora, gli ospiti riescono a gestire al meglio le iniziative offensive della squadra ciociara.14:13

7' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di rigore di Ricci. Il pallone finisce direttamente sul fondo.14:11

5' I padroni di casa stanno cercando di pressare alto i giallorossi nel tentativo di recuperare velocemente la palla e ripartire in contropiede.14:09

3' Calcio d'angolo dalla sinistra battuto corto da Ricci per l'accorrente Canotto che mette il pallone al centro per Garritano. L'attaccante del Frosinone non inquadra la porta.14:07

1' Inizia il primo tempo di FROSINONE-LECCE. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna.14:03

Baroni, dopo la vittoria contro il Parma, conferma il modulo 4-3-3 con Olivieri al posto di Coda come centravanti affiancato da Strefezza e Di Mariano. A centrocampo vengono scelti Hjulmand, Majer e Gargiulo. In difesa, Lucioni è affiancato da Dermaku al centro con Gendrey e Barreca sulle corsie laterali.13:52

Grosso sceglie il modulo 4-3-3 con Charpentier al centro dell’attacco coadiuvato ai suoi lati da Canotto e Garritano. In difesa, Gatti e Szyminski guidano il reparto con Cotali e Zampano sulle fasce. A centrocampo, Ricci è affiancato da Lulic e Boloca.13:51

4-3-3 per il Lecce: Gabriel - Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca - Hjulmand, Majer, Gargiulo - Strefezza, Olivieri, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Delgado, Vera, Meccariello, Coda, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjorkengren, Gallo, Blin, Calabresi.13:51

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia - Cotali, Gatti, Szyminski, Zampano - Lulic, Ricci, Boloca - Canotto, Charpentier, Garritano. A disposizione: Minelli, Rohden, Casasola, Maiello, Haoudi, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, De Lucia, Zerbin, Ciano, Manzari.13:50

I pugliesi cercano il dodicesimo risultato utile consecutivo per distanziare ulteriormente le inseguitrici che ambiscono alla promozione diretta nella massima serie.13:50

La squadra di Fabio Grosso, dopo la vittoria esterna contro il Benevento, ospita il Lecce. I gialloblù, quinti in classifica cercano la vittoria per superare proprio i giallorossi in classifica, secondi ad un punto dalla vetta occupata dal Brescia.13:49

Al Benito Stirpe, tutto pronto per Frosinone-Lecce, incontro valevole per la tredicesima giornata di Serie BKT.13:49