Ternana Unicusano

Al gol nel primo tempo di Vita risponde nella ripresa Partipilo. Partita piena di emozioni e di capovolgimenti di fronte. Partipilo il migliore dei suoi, il Cittadella gioca benissimo per un'ora con Tavernelli, Baldini e Antonucci. Secondo pareggio in campionato per entrambe le squadre, che restano nelle zone medio-alte della classifica.15:56