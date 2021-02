LIVE VENEZIA - VIRTUS ENTELLA 0-2 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Virtus Entella, ventiquattresima giornata di Serie B.13:01

4-3-1-2 anche per la Virtus Entella: Russo - Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic - Brescianini, Paolucci, Settembrini - Schenetti - Capello, Brunori. A disp.: Borra, Coppolaro, Poli, De Col, Dragomir, Morosini, Toscano, Bonini, Nizzetto, Mancosu, Rodriguez, De Luca.13:20

Out Crnigoj, gioca Fiordilino, esordio per Ricci, Zanetti ritrova in attacco bomber Forte coadiuvato da Aramu e Johnsen.13:12