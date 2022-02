LIVE LECCE - CROTONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Obiettivi diametralmente opposti per Lecce e Crotone, impegnati oggi al Via del Mare. I salentini hanno l'occasione di riprendersi la vetta della classifica mentre i calabresi cercano punti per tentare di risalire quantomeno verso la zona playout, ora lontana ben cinque lunghezze. Il Lecce arriva da sette risultati utili consecutivi in campionato mentre il Crotone ha perso le ultime due gare. Calcio d'inizio alle 15.30.13:43