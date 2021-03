LIVE SPAL - CITTADELLA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Spal-Cittadella, gara valida per il 30° turno di Serie B. 17:16

Sfida playoff quella del ''Mazza'', tra i padroni di casa, a quota 42 punti, e gli ospiti, i quali hanno conquistato 45 punti. All'andata, vittoria dei veneti per 2 a 0. 17:18

Rastelli, che ha preso il posto di Marino, recupera Berisha, Okoli, Ranieri e Dickmann e opta per uno schieramento con Floccari unica punta. Venturato sceglie Tsadjout terminale d'attacco, sostenuti da Gargiulo e Baldini sulla trequarti. 17:36

Squadre in campo sul terreno di gioco: padroni di casa in maglia biancazzurra, ospiti in completo giallo. 17:59