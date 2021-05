LIVE LECCE - VENEZIA 0-0 PLAYOFF SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Via Del Mare di Lecce 20 Maggio 2021 ore 18:30

(18) DOMENICO ROSSI (C)

(23) HARVEY ST. CLAIR (C)

(8) JACOPO DEZI (C)

(29) YOUSSEF MALEH (C)

(33) DOMEN CRNIGOJ (C)

(4) ANTHONY TAUGOURDEAU (C)

(8) MARCO MANCOSU (C)

(19) MARCIN LISTKOWSKI (C)

(7) LUCA PAGANINI (C)

(77) PANAGIOTIS TACHTSIDIS (C)

(23) JOHN BJÖRKENGREN (C)

(37) ZAN MAJER (C)

(16) BOBAN NIKOLOV (C)

(53) LIAM HENDERSON (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

Pettinari prolunga di testa per Coda, sinistro in orbita.18:44

Gallo si addormenta in area sulla pressione di Crnigoj, primo angolo regalato agli arancioneroverdi.18:36

Di Mariano centra dal fondo, troppo alto per Forte.18:35

Zanetti apporta una modifica per reparto, out Modolo e Fiordilino, giocano Svoboda e Crnigoj; l'ex Di Mariano al posto di Johnsen in attacco con Aramu e Forte.17:58

Corini ritrova Pettinari davanti in coppia con Coda, Henderson alle spalle, Nikolov preferito a Bjorkengren in mediana. Mancosu e Stepinski in panchina.18:34

4-3-1-2 anche per il Venezia: Maenpaa - Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro - Crnigoj, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Di Mariano, Forte. A disp.: Pomini, Ferrarini, Cremonesi, Felicioli, Ricci, St Clair, Rossi, Dezi, Bjarkason, Bocalon, Johnsen, Esposito.17:57

Dopo l'1-0 dell'andata siglato da Forte, i giallorossi devono vincere per ottenere l'accesso alla finale, due risultati su tre a favore degli arancioneroverdi che però hanno 120' in più sulle gambe a causa del primo turno contro il Chievo.17:00

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Venezia, ritorno della semifinale play-off di Serie B.16:57

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori16:57

Lecce - Venezia è valevole per il ritorno della semifinale dei playoff del campionato di Serie B 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 20 maggio alle ore 18:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

La partita di andata si è giocata lunedi 17 maggio e si conclusa con la vittoria di misura del Venezia per 1-0 grazie alla rete di Francesco Forte. Match quindi tutto da giocare: le due squadre si affronteranno a viso aperto per cercare di accedere alla finale con in palio la promozione nel campionato di Serie A.

Lecce e Venezia si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 7 volte, il Venezia ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 10.

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Lecce-Venezia

Lecce-Venezia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 20 maggio.

