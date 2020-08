Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci ai prossimi appuntamenti calcistici della stagione.23:20

Prima storica promozione in Serie A per lo Spezia che accompagna Benevento e Crotone nella massima serie mentre grande delusione per il Frosinone che ha giocato con grande cuore ma non è riuscito in un'altra clamorosa rimonta.23:21

Lo Spezia perde di misura ma festeggia la promozione in Serie A al termine di una partita intensa e piacevole. Dopo un primo tempo senza gol la rete di Rohden rende incandescente il finale ma gli attacchi dei ragazzi di Nesta si scontrano con la determinazione dei padroni di casa che difendono il risultato e festeggiano lo storico traguardo. 23:17

90'+7' Finisce qui, Spezia-Frosinone 0-1. 23:22

90'+6' Cartellino giallo a Paganini per gioco falloso.23:10

90'+4' Ultimi assalti del Frosinone mentre lo Spezia si difende spazzando la propria area di rigore.23:10

90'+2' Calcio di punizione guadagnato dal Frosinone sulla trequarti, finale incandescente e carico di tensione per le due squadre.23:07

90' Sei minuti di recupero.23:05

88' Cambio nello Spezia, entra Di Gaudio al posto di Nzola.23:04

88' Sostituzione nello Spezia, dentro Vignali al posto di Ferrer.23:02

87' Traversone in area di Beghetto, pallone che Citro devia di testa senza però inquadrare lo specchio della porta.23:02

86' Cambio nel Frosinone, dentro Citro per Maiello.23:00

85' Sostituzione nel Frosinone, entra Paganini ed esce Brighenti.23:00

85' Momento di massima spinta del Frosinone che colleziona calci d'angolo.22:59

83' Partita più spezzettata in questo finale, sale la tensione al Picco.22:57

81' Cartellino giallo per Terzi che atterra fallosamente Haas a centrocampo.22:55

80' Cartellino giallo per Maiello, autore di un fallo da tergo ai danni di Mora.22:55

78' Cambio nello Spezia, dentro Mora al posto di Maggiore.22:54

77' Sostituzione nel Frosinone, entra Tribuzzi ed esce Salvi.22:52

75' Ultimi quindici minuti di gioco al Picco, decide fino a questo momento la rete di Rohden.22:51

73' Sostituzione nello Spezia, entra Mastinu ed esce Gyasi vittima di un problema muscolare.22:47

72' Cooling break in campo, piccola pausa prima del momento decisivo della partita.22:47

70' Imbucata veloce del centrocampo ospite a cercare lo scatto in profondità di Ardemagni, allontana in fallo laterale Erlic.22:45

67' Primo cambio nel Frosinone, entra Ardemagni ed esce Novakovich.22:42

66' Situazione ancora favorevole allo Spezia che con questo risultato sarebbe ancora promosso in Serie A anche se il gol di Rohden ha dato vigore e convinzione ai ragazzi di Nesta ad un solo gol dalla clamorosa rimonta.22:41

64' Giocata personale di Novakovich che si libera al limite dell'area ed esplode il destro, pallone sopra la traversa.22:38

61' GOL! Spezia-FROSINONE 0-1! Rete di Rohden. Colpo di tacco di Ciano che premia l'inserimento centrale di Rohden, destro piazzato del centrocampista di Nesta che batte Scuffet e riapre il discorso promozione.



61' Cartellino giallo a Nzola per proteste.22:36

60' Ciano pilota palla sulla trequarti ma non si intende con Novakovich che tagliava verso il primo palo, riparte lo Spezia.22:35

58' Occasione Frosinone! Cross in area di Beghetto per Rohden che colpisce di testa ma non trova la porta. Buona chance sciupata dal centrocampista di Nesta.22:33

57' Ferrer gudagna il fondo ed opera un cross basso a centro area. Gyasi interviene in spaccata a pochi passi da Bardi ma non trova lo specchio della porta.22:32

54' Ciano si smarca tra le linee e libera il sinistro, rasoterra che si spegne debolmente sul fondo.22:29

54' Lunga azione del Frosinone che chiude lo Spezia nella propria metà campo.22:28

52' Cartellino giallo per Maggiore, autore di un intervento falloso a centrocampo ai danni di Maiello.22:26

50' Schema su calcio piazzato che favorisce il colpo di testa di Nzola sul secondo palo, pallone largo e molto lontano dalla porta di Bardi.22:26

48' Spezia più propositivo in questi primi minuti di secondo tempo.22:22

46' Nessun cambio per i due tecnici durante l'intervallo.22:20

45' Inizia la ripresa, primo pallone mosso dallo Spezia.22:19

Tanto palleggio e diverse occasioni per i ciociari che però hanno bisogno di alzare ulteriormente i giri del motore per mettere a rischio la promozione dello Spezia che dista ormai soltanto 45 minuti. Per i ragazzi di Italiano tanto lavoro di interdizione ma pochi spunti degli di nota nella metà campo offensiva.22:15

Si chiude senza reti il primo tempo del Picco al termine di un match intenso e ben giocato soprattutto dagli ospiti che sfiorano il vantaggio col palo di Beghetto e limitano le giocate del tridente di casa.22:05

45'+4' Finisce il primo tempo, Spezia-Frosinone 0-0.22:03

45'+2' Galabinov controlla e serve a rimorchio l'accorrente Maggiore, destro dal limite dell'area del centrocampista di casa che termina sopra la traversa.22:03

45'+1' Tre minuti di recupero.22:01

45' Haas imbuca per Ciano che si libera al limite dell'area, provvidenziale intervento in seconda battuta di Ricci che recupera la sfera e sbroglia la minaccia.22:00

42' Destro potente di Bartolomei che si libera in posizione defilata dopo una sponda di Galabinov. Pallone però fuori bersaglio.21:57

41' Problemi per Ferrer che rimane a terra dopo un contrasto in area di rigore, sembra comunque poter proseguire il difensore catalano.21:56

40' Destro piazzato di Rohden dal limite dell'area, deviazione in tuffo di Scuffet che allontana in corner.21:55

39' Traversone tagliato di Ciano, Rohden anticipa tutti ma manca per un soffio l'impatto col pallone.21:54

37' Forcing del Frosinone che cerca il massimo sforzo in questa fase finale di primo tempo.21:52

35' Lancio di Maiello e torre in area di Salvi, allontana Scuffet dopo un complicato retropassaggio di Ricci.21:50

33' Combinazione tra Gyasi e Nzola che consente a quest'ultimo la girata in porta da posizione defilata, Krajnc si oppone e favorisce un facile intervento di Bardi.21:49

31' Calcio di punizione di Ciano che spiove in area di rigore, attenta la difesa di casa che non concede possibilità di intervento ai ciociari.21:47

29' Riprende il gioco con il Frosinone in possesso palla.21:44

27' Sacchi concede il cooling break ai 22 giocatori in campo. Piccolo timeout a disposizione dei due allenatori.21:42

26' Ciano guadagna il fondo e cerca Novakovich a rimorchio nei pressi del dischetto, capisce tutto e recupera palla Terzi.21:41

24' Iniziativa personale di Beghetto che si libera di Ferrer e una volta al limite dell'area calcia verso la porta di Scuffet. Pallone deviato in corner dall'estremo difensore di casa.21:40

22' Serie di cross in area ad opera degli esterni di Nesta, si salva con grande attenzione lo Spezia.21:37

20' Traversone di Bartolomei a cercare il taglio di Gyasi sul primo palo, pallone di un soffio lungo.21:35

18' Partita vivace ed equilibrata ora con le due squadre che si affrontano a viso aperto.21:35

16' Cross profondo di Ferrer in area di rigore, Sacchi arresta il gioco per un fallo in attacco di Galabinov.21:32

14' Buon momento del Frosinone che alza il baricentro e costringe lo Spezia nella propria trequarti.21:29

12' Palo del Frosinone! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, pallone buono per Beghetto che si coordina e calcia di prima intenzione da dentro l'area di rigore. Il montante alla destra di Scuffet salva i padroni di casa.21:28

11' Calcio piazzato di Vitale dai 30 metri, pallone che supera la barriera ma che termina sopra la traversa.21:26

9' Cross di Vitale a centro area, anticipo aereo di Ariaudo su Nzola e pallone che termina in fallo laterale.21:24

7' Calcio di punizione guadagnato da Gyasi. Sugli sviluppi lo schema dei padroni di casa non produce frutti e il pallone termina oltre la linea di fondo.21:23

5' Posizione interessante di Rohden che si abbassa sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso mentre si alza tra le linee quando il Frosinone controlla palla.21:21

3' Possesso palla dello Spezia in questi primi minuti, fatica il Frosinone a prendere possesso della zona mediana.21:19

Primo cross in area di Vitale, colpo di testa debole di Galabinov che non preoccupa Bardi.21:17

Inizia la finale tra Spezia e Frosinone! Primo pallone giocato dagli ospiti.21:15

Le squadre terminano il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Sacchi.21:08

Nesta perde Dionisi per squalifica e rilancia la coppia d'attacco formata da Ciano e Novakovich con il folto centrocampo a cinque a supporto in cui ritrovano spazio Haas e Beghetto mentre Salvi cambia fascia e vince il ballotaggio con Paganini sull'out di destra. In difesa, davanti a Bardi, terzetto con Brighenti e Krajnc ai lati di Ariaudo.20:45

Squadra che vince non si cambia per Italiano che conferma in blocco l'undici visto a Frosinone. In attacco tridente con Nzola e Gyasi ai lati di Galabinov mentre in mediana Maggiore vince il ballotaggio con Mora e ottiene la riconferma così come Vitale che viene preferito a Ramos nel pacchetto difensivo a protezione di Scuffet.20:40

Il Frosinone si schiera con un 3-5-2: Bardi - Brighenti, Ariaudo, Krajnc - Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto - Novakovich, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Vitale, Bastianello, Capuano, Zampano, Paganini, Tribuzzi, Citro, Gori, D'Elia, Ardemagni, Szyminski.20:48

Formazioni ufficiali e Spezia in campo col 4-3-3: Scuffet - Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale - Bartolomei, Ricci, Maggiore - Nzola, Galabinov, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Vignali, Ramos, Mora, Bastoni, Mastinu, Ragusa, Di Gaudio, F.Ricci, Desjardins, Gudjohnsen.20:47

Negli scontri diretti disputati in stagione vittoria casalinga dello Spezia per due reti a zero mentre al ritorno successo del Frosinone per due a uno.20:16

Allo Stadio Picco di La Spezia grande attesa per l'ultimo verdetto della serie cadetta che sancirà la squadra che accompagnerà Benevento e Crotone in Serie A. Dopo la vittoria esterna dell'andata firmata Gyasi allo Spezia basterà non perdere con due gol di scarto per festeggiare la storica promozione contro un Frosinone che però ha i mezzi e le qualità per sovvertire il pronostico. 20:15

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Spezia e Frosinone, match di ritorno della finale playoff di Serie B.11:31