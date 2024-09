Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Cremonese, anticipo della sesta giornata di Serie B.19:30

Catanzaro e Cremonese si sono affrontate 20 volte in campionato. Nelle precedenti partite il Catanzaro ha vinto 2 volte, la Cremonese ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 11. Le due squadre si sono incrociate anche nel doppio confronto dell'ultima stagione della semifinale playoff, che i grigiorossi si sono poi aggiudicati.20:02

La Cremonese arriva al Ceravolo forte di due eccellenti ex Catanzaro come Fulignati e Vandeputte.20:07

Il Catanzaro arriva dal pari esterno a reti bianche con il Cittadella, ma nell’ultimo match casalingo aveva battuto per 3-1 la Carrarese. Caserta oggi cerca il colpo grosso: “Ce la giocheremo a viso aperto”.20:09

La squadra di Stroppa viene indicata insieme al Sassuolo come la grande favorita del campionato. Dopo cinque turni ha però un solo punto più del Catanzaro (sette). Nell’ultimo match interno non è bastato il gol di Collocolo per avere la meglio sullo Spezia.20:09

FORMAZIONE CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli - Situm, Brighenti, Antonini, Bonini - Pompetti, Petriccione - Compagnon, Iemmello, D’Alessandro - Biasci.20:10

FORMAZIONI CREMONESE (3-5-2): Fulignati - Moretti, Bianchetti, Antov - Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Sernicola - De Luca, Vazquez.20:40

Caserta schiera Iemmello e Biasci supportati sugli esterni da Compagnon e D’Alessandro. A centrocampo Pompetti sostituisce l’infortunato Pontisso. Torna a disposizione Brignola.20:16

Stroppa sceglie il 3-5-2, con Sernicola da quinto e Moretti nella linea difensiva. In attacco il Mudo Vazquez in appoggio a De Luca. Il tecnico è costretto a rinunciare a ben sei elementi: Lochoshvili è squalificato, mentre sono out per infortunio Buonaiuto, Ceccherini, Ravanelli e Bonazzoli. Influenzati Nasti e Majer.20:16

Il direttore di gara designato è Ivano Pezzuto di Lecce, assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Federico Votta di Moliterno. Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Al Var Niccolò Baroni di Firenze, assistente al Var Luigi Nasca di Bari.20:29

Prima del fischio d'inizio viene osservato il minuto di silenzio in memoria di Totò Schillaci.20:31

1' È cominciata CATANZARO-CREMONESE. Primo possesso per le Aquile. 20:32

3' Fase di studio in avvio, il Catanzaro cerca il possesso. 20:35

4' Primo cross pericoloso da destra della Cremonese con Zanimacchia, libera Antonini di testa in corner.20:37

5' GOL! Catanzaro-CREMONESE 0-1. Ha segnato Castagnetti! Corner da destra mosso corto dai griogiorossi: il cross arrotato col mancino di Castagnetti assume una traiettoria complicatissima per Pigliacelli che non riesce a intervenire. Il pallone si infila nell'angolo.



7' Prova a scuotersi il Catanzaro, colpito a freddo, aiutato anche dal pubblico del Ceravolo.20:41

9' CREMONESE VICINA AL RADDOPPIO CON VAZQUEZ! Conclusione da dentro l'area di De Luca che, deviata, finisce proprio sulla figura dell'argentio che mette giù ma poi in allungo da pochi metri manda alto.20:45

11' IEMMELLO A UN PASSO DAL PARI! Bonini sfonda tutto a sinistra e trova benissimo il suo capitano in area che controlla e chiude sul primo palo. Pallone largo di mezzo metro.20:45

12' Qualche problema per Fulignati dopo uno scontro con Iemmello, può proseguire la partita uno dei due grandi ex di giornata.20:49

15' Vandeputte colpisce fortuitamente alla testa Situm, poi fair play tra i due ex compagni.20:48

17' Al di là dell'occasione concessa a Iemmello molto buona la partenza della Cremonese.20:49

17' Zanimacchia cerca l'assistenza morbida in area per Vazquez che però non può arrivare sul pallone.20:50

19' GRANDE CHANCE PER COLLOCOLO! Lancio di col contagiri di Castagnetti per l'inserimento del compagno che davanti a Pigliacelli, con angolo ridotto, trova l'opposizione del portiere. Troppo larghe le maglie della difesa del Catanzaro.20:52

20' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Fallo tattico di Collocolo che era andato in pressione a vuoto su Petriccione.20:59

21' Vandeputte prova ad accendersi con una conclusione da dentro l'area, prontamente ribattuta.20:54

23' Pressione alta della Cremonese che obbliga Pigliacelli al rinvio sballato in fallo laterale.20:56

26' Grande facilità di gioco della Cremonese che palleggia e trova linee pulite sulla trequarti avversaria.20:58

27' VANDEPUTTE PERDONA LA SUA EX SQUADRA! Ripartenza verticale della Cremonese che libera Collocolo sulla destra. Cross in mezzo irraggiungibile per De Luca solo in area, non per Vandeputte che sul secondo palo non inquadra lo specchio. Poteva fare meglio. Proteste del Catanzaro per un presuno fallo su Biasci a inizio azione.21:01

28' GOL! CATANZARO-Cremonese 1-1. Ha pareggiato Compagnon! Grande azione dei calabresi con la giocata verticale di Iemmello su Situm che premia la sovrapposizione esterna di Compagnon. Sernicola bruciato e diagonale imprendibile per Fulignati.



29' Ha punito alla seconda occasione avuta il Catanzaro!21:04

30' Cerca l'immediata reazione la Cremonese che continua ad arrivare al tiro con facilità, murato però Vandeputte.21:04

32' Sfuriata di Zanimacchia a sinistra che poi imbuca un gran pallone per De Luca. Un po' in ritardo l'attaccante della Cremonese che non arriva sulla sfera.21:05

35' CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Iemmello per proteste.21:07

37' Cerca il mancino a giro Vazquez dal vertice destro dell'area del Catanzaro, ma trova le gambe di un avversario. Tutto era nato da una bella iniziativa di Vandeputte in corsia.21:10

40' Fendente di Zanimacchia da fuori dopo una respinta corta della difesa del Catanzaro da corner. Palla fuori dallo specchio.21:12

42' Punizione piuttosto defilata di Castagnetti che va direttamente in porta: conclusione forte che sbatte sulla schiena di Iemmello in barriera, si impenna e termina in corner.21:15

43' Schema da angolo della Cremonese a liberare il tiro di Sernicola che però colpisce male. Sul fondo.21:15

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.21:18

45'+1' OCCASIONE PER DE LUCA! La Cremonese va vicina al nuovo vantaggio in chiusura di tempo. Punizione di Castagnetti sulla testa dell'attaccante che però manda alto.21:19

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: CATANZARO-CREMONESE 1-1. Parità al Ceravolo: a Castagnetti risponde Compagnon.21:20

Tantissima Cremonese nel primo tempo del Ceravolo ma il risultato dice 1-1. Gli ospiti passano al 5' col cross velenosissimo di Castagnetti che inganna Pigliacelli. I grigiorossi vanno più volte e con grande facilità vicini al raddoppio: l'occasione più grande viene sprecata dal grande ex Vandeputte. Subito dopo, al 28', arriva il pareggio di Compagnon per un Catanzaro cinico e comunque vivo. 21:23

Domani in programma sei match nel campionato di Serie B. Alle 15 vanno in scena Palermo-Cesena, Sampdoria-Sudtirol, il big match Pisa-Brescia, Reggiana-Salernitana e Cosenza-Sassuolo. Alle 18 c’è Modena-Juve Stabia.21:27

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia, il possesso è della Cremonese.21:34

48' Subito un'opportunità da corner per il Catanzaro. Petriccione trova dalla bandierina l'ottimo terzo tempo di Bonini che però colpisce centralmente tra le braccia di Fulignati.21:37

51' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Antov in ritardo su Compagnon.21:40

53' Meno pulita la gestione del pallone della Cremonese in questo avvio di ripresa.21:42

54' Rientro decisivo di Petriccione che sventa una ripartenza pericolosissima della Cremonese.21:43

57' Di nuovo Bonini, questa volta in torsione, su una punizione battuta in area da Pompetti: sul fondo di molto, ma era difficile fare meglio di così.21:46

58' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Compagnon, dentro Cassandro.21:48

59' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori D'Alessandro, dentro Pagano.21:48

60' Retropassaggio rischioso di Collocolo che, sotto pressione, mette in difficoltà Fulignati. 21:49

63' Non riesce ad accelerare la Cremonese, anche perché il Catanzaro ora si difende con ordine.21:52

65' SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Iemmello, dentro Pittarello.21:54

67' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Barbieri, dentro Sernicola.21:56

69' In questa fase ritmi non troppo alti.21:58

69' CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Sbracciata di Cassandro sul volto di Vandeputte.21:59

71' OCCASIONE PER PAGANO! Biasci lavora bene il pallone al limite per Pagano che calcia con grandissima potenza, sfera alta di poco sulla traversa difesa da Fulignati.22:01

73' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori De Luca, dentro Johnsen.22:02