Nel prossimo turno il Benevento andrà in scena sul campo del Frosinone, mentre il Genoa giocherà sul suo campo contro il Pisa.16:03

Quarta vittoria consecutiva per il Genoa che resta secondo a pari merito con la Reggina.16:03

Prosegue la striscia di non vittorie del Benevento, che resta nella zona calda della classifica. Nelle ultime 4 gare i giallorossi hanno ottenuto solamente 2 pareggi e 2 sconfitte.16:02

Vittoria sofferta ma meritata nel Genoa negli ultimi secondi di recupero. I liguri dominano il primo tempo, chiuso in vantaggio di un solo gol, ma caratterizzato da molte occasioni fallite di un soffio. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con un gran gol del neo entrato Tello e riescono a rispondere colpo su colpo ai rossoblu. A circa 30 secondi dallo scadere del quarto e ultimo minuto di recupero un poderoso stacco di testa di Puscas regala i 3 punti ai rossoblu.16:00

Cross di Strootman e mischia furibonda in area del Benevento. Nè Puscas nè Yalcin riescono a concludere.15:47

Puskas si libera sulla sinistra e crossa per Frendrup, che colpisce di testa da ottima posizione, ma mette alto.15:45

Cambio per il Genoa. Esce l'attaccante Mattia Aramu ed entra il pari ruolo Guven Yalcin.15:40

Cambio per il Genoa. Esce il difensore Alessandro Vogliacco ed entra il difensore Austìn Matturro.15:40

Cambio per il Benevento. Esce l'attaccante Francesco Forte ed entra il pari ruolo Antonino La Gumina.15:39

Acampora è a terra per crampi.15:37

72'

Giallo per il Genoa. Ammonito Stefano Sturaro, per un intervento in ritardo su Acampora.15:32