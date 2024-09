Formazioni non ancora annunciate

Sampdoria - Sudtirol è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Sudtirol sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Gianpiero Miele.

Attualmente la Sampdoria si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Salernitana, il Bari e Cosenza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Brescia e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Cosenza perdendo 2-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Reggiana vincendo 1-3.

Sampdoria e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sampdoria-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria ha perso entrambi i precedenti contro il Südtirol, disputati nella scorsa stagione di Serie BKT: 3-1 in Trentino e 1-0 al Luigi Ferraris.

Soltanto due i punti conquistati finora dalla Sampdoria, che sta vivendo la sua peggior partenza in una stagione di Serie BKT dopo le prime cinque gare giocate; considerando da sempre i tre punti a vittoria, nelle precedenti 12 partecipazioni al campionato cadetto il peggior rendimento dei blucerchiati a questo punto della stagione era rappresentato dai tre punti conquistati nel 1978/79.

Il Südtirol conta lo stesso bottino di punti (nove) dello scorso campionato dopo le prime cinque gare giocate nel torneo in corso; reduce dal successo per 3-1 sulla Reggiana, i biancorossi potrebbero segnare almeno tre gol in due match di fila per la prima volta in Serie BKT.

La Sampdoria non ha segnato in alcuna delle ultime due gare casalinghe in Serie BKT (contro Reggiana e Bari) e non resta per almeno tre match interni di fila a secco di reti nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2002 (quattro in quel caso).

La Sampdoria è una delle tre squadre (con Catanzaro e Frosinone) ancora alla ricerca del gol su sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT; di contro, invece, il Südtirol conta cinque reti da questa situazione di gioco: meno soltanto dello Spezia (sei).

Entrambe le due marcature in questo campionato di Massimo Coda sono arrivate in trasferta; il classe ’88 non ha trovato il gol nelle due sfide interne con la Sampdoria e non vive uno stop realizzativo più lungo in gare casalinghe dal periodo novembre 2023-gennaio 2024 in Serie BKT (serie arrivata a cinque).

L’ultimo dei sette gol di Fabian Tait in Serie BKT con la maglia del Südtirol è arrivato proprio sul campo della Sampdoria, lo scorso 13 aprile, regalando la vittoria per 1-0 alla sua squadra; inoltre, nessun giocatore ha servito più assist in questo campionato del classe ’93 (tre, come Antonio Palumbo, Federico Di Francesco e Nicola Mosti).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Sampdoria Sudtirol Partite giocate 5 5 Numero di partite vinte 0 3 Numero di partite perse 3 2 Numero di partite pareggiate 2 0 Gol totali segnati 5 9 Gol totali subiti 8 8 Media gol subiti per partita 1.6 1.6 Percentuale possesso palla 49.0 53.3 Numero totale di passaggi 1884 2321 Numero totale di passaggi riusciti 1474 1954 Numero di tiri nello specchio per partita 17 24 Percentuale di tiri in porta 42.5 48.0 Numero totale di cross 85 120 Numero medio di cross riusciti 13 29 Duelli per partita vinti 236 238 Duelli per partita persi 282 226 Corner subiti 22 26 Corner guadagnati 25 31 Numero di punizioni a favore 61 63 Numero di punizioni concesse 69 71 Tackle totali 77 53 Percentuale di successo nei tackle 53.2 52.8 Fuorigiochi totali 8 3 Numero totale di cartellini gialli 10 10 Numero totale di cartellini rossi 2 0

