LIVE VIRTUS ENTELLA - PISA 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Entella-Pisa, gara valida per il 19° turno di Serie B. 20:16

Nell'ultimo turno, liguri ko in casa del Chievo mentre i toscani hanno piegato il Brescia all'Anconetani. 20:19

Vivarini e D'Angelo scelgono schieramenti speculari, a due punte. Biancocelesti con Brunori Sandri e il neoacquisto Capello sostenuti da Schenetti; out Paolucci e Chiosa. Nerazzurri in attacco con Palombi-Vido coppia offensiva, Soddimo trequartisti; Belli, Varnier, De Vitis e Masucci indisponibili. 20:54

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:55

Squadre in campo agli ordini del signor Irrati: padroni di casa in casacca biancoceleste, ospiti in maglia nerazzurra. 20:57