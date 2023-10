Nesta in attacco sceglie la coppia Antiste-Gondo con Girma a supporto. L'ex Crnigoj e Portanova ai lati di Cigarini a centrocampo, Szyminski preferito a Sampirisi in difesa.18:06

Out Idzes, gioca Modolo. Vanoli opta per il tandem Pierini-Pohjanpalo con Ellertsson e Lella adattati sulle fasce, chance da titolare in mediana per Andersen al posto di Tessmann.17:38