LIVE ASCOLI - VIRTUS ENTELLA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'Ascoli ritorna in campo a distanza di più di 20 giorni dall'ultima volta, causa rinvio del match contro il Pisa, per i troppi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. Bertotto sceglie il 3-5-2 con Corbo a guidare la difesa. In avanti il tandem Cangiano-Tupta. Ancora indisponibili Vellios, Malle e Sarzi Puttini. Mister Tedino deve rinunciare a De Col, Brescianini e Costa. Vedremo come si schiererà in campo il suo 11, che ha dentro tanta sostanza, sopratutto a centrocampo. In attacco De Luca e Petrovic.14:54