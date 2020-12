LIVE SPAL - LECCE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori18:14

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra SPAL e Lecce, match valido per la quattordicesima giornata di Serie B.18:14

La SPAL di Pasquale Marino ospita il Lecce di Eugenio Corini nel big match della 14ª giornata di Serie B, che mette di fronte due delle squadre in lotta per la promozione in Serie A. Gli estensi sono quarti in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. I salentini si trovano al momento al 6° posto a quota 21, con 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.18:14

Nei 14 precedenti in Serie B fra le due formazioni prevalgono i pareggi, ben 9, a fronte di 2 successi biancazzurri e di 3 affermazioni giallorosse. Nelle ultime 4 giornate la SPAL ha rimediato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi senza goal. Il Lecce invece arriva da 3 pareggi consecutivi e una pesante sconfitta casalinga contro il Pisa.18:15

La SPAL si schiera con la seguente formazione (3-4-2-1): Thiam - Tomovic, Vicari, Sernicola - Strefezza, Valoti, Esposito, Ranieri - Castro, Murgia - Paloschi. A disposizione: Minelli, Gomis, Salamon, Missiroli, Floccari, Di Francesco, Okoli, Esposito Seb., Spaltro, Sala, Dickmann, Brignola. All. Pasquale Marino.18:35

Il Lecce si schiera con la seguente formazione (4-3-1-2): Gabriel - Adjapong, Lucioni, Zhuta, Calderoni - Paganini, Tachtsidis, Majer - Mancosu - Coda, Stepinski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Falco, Rossettini, Monterisi, Pierno, Listkowski, Pettinari, Bjorkengren, Maselli, Henderson. All. Salvatore Lanna.18:41

Marino conferma Paloschi centravanti, l'ex rossonero ha vinto il ballottaggio con Floccari. Alle sue spalle tandem di trequartisti composto dal 'Pata' Castro e da Murgia. Centrocampo inedito formato da Esposito e Valoti, mentre Strefezza, al rientro dopo il turno di squalifica, e Ranieri, presidieranno le due fasce. Davanti al portiere Thiam, la difesa a tre sarà composta da Tomovic, Vicari e Sernicola.18:42

Corini rilancia in attacco dal 1' il bomber Coda in coppia con il polacco Stepinski. Sulla trequarti Listkowski scivolerà in panchina per far spazio a capitan Marco Mancosu. A centrocampo in regia sarà confermato il greco Tachtsidis, con Paganini e Mejer mezzali. In difesa, a sorpresa, la coppia centrale sarà formata da Lucioni e Zuta. A sinistra Calderoni con Adjapong a destra a completare il pacchetto arretrato.18:42

1' Comincia il match! Primo pallone giocato dalla SPAL.19:03

2' Solita giocata a legare i reparti per Coda che guadagna un ottimo calcio di punizione per il Lecce.19:05

3' Strefezza fa partire il cross dalla trequarti, dopo l'ottimo cambio di campo da parte di Valoti. Pallone insidioso che finisce tra i guantoni di Gabriel in uscita alta.19:06

5' Prima transizione offensiva per il Lecce. Stepinski taglia il campo e serve Coda in area di rigore: palla sul sinistro e tiro a giro alto sopra la traversa. Pericolo per la difesa della SPAL.19:08

5' Risponde subito la SPAL con il solito Strefezza. Conclusione da lontano che, però, finisce distante dalla porta di Gabriel.19:09

7' Buona triangolazione tra Paloschi e Valoti, fermata in maniera ottimale da Adjapong. L'ex Sassuolo viene messo a terra: fallo che ferma una potenziale azione pericolosa per i padroni di casa.19:11

10' Grande inizio del Lecce sul campo della SPAL. Iniziativa sulla destra di Majer che mette in mezzo un cross interessante, respinto da Tomovic fuori area. Arriva Paganini col destro, ma la sua conclusione finisce a lato.19:13

12' Trama laboriosa per la SPAL di Marino. Ranieri prova il cross sul secondo palo, ma è troppo lungo per l'inserimento in area di Castro.19:15