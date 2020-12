LIVE VICENZA - REGGINA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Vicenza viene dalla vittoria sull'Ascoli, che gli ha permesso di salire a 15 punti in classifica, a +5 dalla terzultima, che è proprio la Reggina, avversaria di oggi. I calabresi sono entrati in zona retrocessione nella scorsa giornata, dopo la sconfitta in casa contro il Cittadella, complici le vittorie del Pescara sul Monza e della Cremonese sul Cosenza.18:21

Entrambi gli allenatori devono rinunciare quest'oggi a tanti giocatori chiave. Nella Reggina rientra Bellomo, mentre Situm e Cionek, recuperati, partono dalla panchina. Baroni ha fuori Menez e Denis, a cui si è aggiunto anche Lafferty; davanti si affida a Rivas falso nove. Di Carlo perde Gori e Bruscagin e opta, sembrerebbe, per la difesa a 3. In mediana Da RIva e non RIgoni, in avanti unica punta Longo. Ai box ci sono anche Beruatto, Vandeputte, Nalini, Pontisso e Ierardi. 18:51