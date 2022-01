Stadio Via Del Mare di Lecce 23 Gennaio 2022 ore 18:30

La Cremonese è reduce da quattro vittorie di fila in campionato.17:52

Le scelte di Pecchia: Ciofani unica punta, Gaetano a supporto. Fagioli e Valzania in mediana, Valeri e Fiordaliso i terzini.17:51

Le scelte di Baroni: in attacco il tridente guidato da Coda, Di Mariano e Strefezza ai suoi lati. Lucioni e Dermaku i centrali in difesa.18:00

Manca poco all'inizio di Lecce-Cremonese. Sfida ad alta quota, squadre divise da un solo punto in classifica.17:48

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori17:47

PREPARTITA

Lecce - Cremonese è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Cremonese sarà Daniele Chiffi coadiuvato da Alessio Berti e Filippo Bercigli. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente Lecce si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte); invece la Cremonese si trova 4° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Lecce ha segnato 30 gol e ne ha subiti 15; la Cremonese ha segnato 29 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Cremonese - Lecce si è giocata il 22 agosto 2021 e si è conclusa 3-0.

In casa Lecce ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Reggina, Pisa e Pordenon ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Crotone, l'Ascoli e Como ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Pordenone vincendo 0-1 mentre La Cremonese ha incontrato Como vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriel Strefezza con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Buonaiuto con 6 gol.

Lecce e Cremonese si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 11 volte, la Cremonese ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Cremonese Partite giocate 18 19 Numero di partite vinte 9 10 Numero di partite perse 2 4 Numero di partite pareggiate 7 5 Gol totali segnati 30 29 Gol totali subiti 15 17 Media gol subiti per partita 0.8 0.9 Percentuale possesso palla 51.5 49.9 Numero totale di passaggi 7079 7511 Numero totale di passaggi riusciti 5438 5678 Numero di tiri nello specchio per partita 98 86 Percentuale di tiri in porta 51.3 43.7 Numero totale di cross 429 359 Numero medio di cross riusciti 110 76 Duelli per partita vinti 1014 1022 Duelli per partita persi 946 992 Corner subiti 75 88 Corner guadagnati 97 84 Numero di punizioni a favore 267 288 Numero di punizioni concesse 292 278 Tackle totali 284 283 Percentuale di successo nei tackle 61.3 63.6 Fuorigiochi totali 54 29 Numero totale di cartellini gialli 38 40 Numero totale di cartellini rossi 0 1

