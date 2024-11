Il Mantova è tornato a gioire nell'ultima giornata prima della sosta con una bella vittoria per 1 a 0 contro la Cremonese. Iniezione di fiducia per una squadra che non trovava un successo da fine settembre ma che comunque può contare su un buon piazzamento a metà classifica nell'anno del suo ritorno in Serie B. La squadra guidata da Davide Possanzini non ha mai vinto fuori casa e un successo oggi sarebbe fondamentale per non farsi superare dal Catanzaro, a solo un punto di distanza in classifica. 13:48