Stadio: Nicola Ceravolo

Città: Catanzaro

Capienza: 13619 spettatori08:54 Fonte: Gettyimages

Aspettando il Natale, scende in campo la Serie B in questo sabato di grande calcio: al Ceravolo il Catanzaro ospita il Brescia, in una sfida tra due squadre gemellate ma che si scontreranno per tre punti importanti.08:54

Il Catanzaro, sorpresa di questo campionato, inizia questa giornata al quarto punto e a quota 30 punti, otto in piú del Brescia che, con una vittoria, tornerebbe in zona play off.08:55

Sono 40 i confronti tra Brescia e Catanzaro nella storia dei due club. Il bilancio complessivo parla di 12 vittorie delle rondinelle, 18 pareggi e 10 successi dei calabresi. Di questi confronti solamente 2 sono stati giocati in Serie A: era la stagione 80/81 ed entrambe le partite terminarono con il punteggio di parità (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno).08:56

Sono ufficiali le formazioni: CATANZARO (4-4-2), Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc - Sounas, Ghion, Vernai, Vandeputte - Biasci, Ambrosino.15:03

La formazione del BRESCIA: (3-4-2-1), Andrenacci - Cistana, Papetti, Mangraviti - Dickmann, Paghera, Bisoli, Jallow - Bjarnason, Galazzi - Borrelli.14:53

Vivarini schiera il suo 4-4-2 con Sounas e Vandeputte esterni, in attacco Biasci con Ambrosino. Krajnc dovrebbe iniziare da terzino sinistro.15:03

Maran con Borelli da prima punta, Galazzi e Bjarnason a sostegno, Jallow e Dickmann da esterni di centrocampo. Difesa a tre, che potrebbe essere a quattro con l'ex Novara che si abbassa a terzino.15:03

Dirige il match l'arbitro Marco Piccinini.14:58

1' INIZIA CATANZARO - BRESCIA!15:02

2' Catanzaro in completo blu, Brescia in bianco con la classica "vu" azzurra sul petto.15:04

3' Locali con un 3-4-2-1, Sounas e Biasci alle spalle di Ambrosino, Vandeputte da esterno di sinistra.15:04

5' Gran numero di Vandeputte, il suo tocco di prima non trova peró il taglio di Biasci.15:06

7' È il Catanzaro a fare la partita, Bresci anche aspetta gli avversari senza alzare troppo il pressing.15:08

8' Ambrosino cerca la difficile imbucata per Katseris, pallone che si perde sul fondo.15:09

10' Brescia in difficoltá in fase di costruzione, palla lanciata lunga dove Jallow non puó arrivare.15:10

10' GOL! CATANZARO - Brescia 1-0! Rete di Giuseppe Ambrosino. Vandeputte rientra e mette un perfetto cross dalla trequarti che taglia tutta l'area fino a trovare la testa della sua punta: deviazione vincente imprendibile per Andrenacci.



12' Catanzaro che sblocca la partita dopo appena 10 minuti, capitalizzando un ottimo inizio di partita.15:12

13' GOL! CATANZARO - Brescia 2-0! Rete di Jari Vandeputte. Contropiede dei locali con Biasci che tocca un ottimo pallone in area per il rimorchio dell'esterno: facile per l'ex Vicenza realizzare con un preciso diagonale.



15' Tremendo uno due del Catanzaro che, in poco piú di due minuti, trova due reti e mette in discesa la partita. Brescia ancora non pervenuto in campo.15:16

17' Nonostante le due reti subite, il Brescia non cambia atteggiamento, aspettando il Catanzaro e semplicemente abbozzando il pressing.15:18

18' Tanto spazio sulla trequarti per il Catanzaro, Sounas scambia con Ambrosino, il greco perde peró l'attimo per il tiro da fuori, venendo chiuso da Adorni.15:20

20' Brescia che comincia ad alzare il pressing, dopo i continui inviti di Maran: Fulignati costretto a calciare in out.15:22