Ultimi attimi di attesa allo Stadio Tardini di Parma, poi sarà Parma-ternana! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Ducali e Fere dopo oltre 10 mesi dalll'ultima volta, datata allo scorso 11 febbraio nella sfida del Libero Liberati conclusasi con un equo 1-1. Quest'oggi, le lunghezze in classifica tra le due formazioni sono decisamente differenti: posto in testa per la capolista Parma, che nelle prime 17 gare ha collezionato un bottino di 35 punti e che vanta un periodo di imbattibilità che perdura dalla 13^ giornata; Ternana fissa invece al tassello numero 15 con 17 punti totali e che vede alle proprie spalle un trionfo per 2-3 ai danni del Lecco.13:09