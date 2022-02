LIVE LECCE - CITTADELLA 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Via Del Mare di Lecce 23 Febbraio 2022 ore 18:30

(20) KARIM LARIBI (C)

(24) SIMONE ICARDI (C)

(8) DAVIDE MAZZOCCO (C)

(29) VALERIO MASTRANTONIO (C)

(48) MIRKO ANTONUCCI (C)

(16) ALESSIO VITA (C)

(26) NICOLA PAVAN (C)

(29) ALEXIS BLIN (C)

(14) THÓRIR HELGASON (C)

(23) JOHN BJÖRKENGREN (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(8) MARIO GARGIULO (C)

(19) MARCIN LISTKOWSKI (C)

(27) GABRIEL STREFEZZA (C)

(37) ŽAN MAJER (C)

AMMONITO Donnarumma, in ritardo su Strefezza.19:03

Antonucci prova a girarsi in area, Gendrey si rifugia in angolo.19:02

Tounkara recupera palla sulla trequarti, Lucioni non si fa superare.18:57

Lancio per Coda, Kastrati esce dalla propria area, rischiando con un primo controllo impreciso.18:55

Majer lavora palla per Gargiulo, tiro smorzato da Pavan, Kastrati raccoglie la sfera.18:51

Majer pesca in area Coda, colpo di testa alto.18:49

Lancio per Tounkara, pescato in fuorigioco.18:48

Pavan in profondità per Tounkara, Gabriel arriva prima.18:43

Strefezza cambia gioco per Listkowski, Cassandro fa buona guardia.18:42

Baldini di tacco cerca il taglio in area di Antonucci, Hjulmand si frappone.18:40

Listkwoski allarga per Gallo, Majer di testa non inquadra la porta da ottima posizione.18:35

TRAVERSA LECCE! Strefezza esplode il destro dai 20 metri, la palla s'infrange sulla traversa, Listkowski spreca il tap-in in curva.18:34

Baroni opta per il tridente Strefezza-Coda-Listkovski con l'ex Gargiulo in mediana. Gendrey e Gallo terzini.17:44

4-3-1-2 per il Cittadella: Kastrati - Cassandro, Perticone, Visentin, Donnarumma - Vita, Pavan, Mastrantonio - Baldini - Antonucci, Tounkara. A disp.: Maniero, Ciriello, Del Fabro, Icardi, Mattioli, Lores, Laribi, Mazzocco, Tavernelli, Beretta.17:57

Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Cittadella, venticinquesima giornata di Serie B.17:34

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori17:34

PREPARTITA

Lecce - Cittadella è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Cittadella sarà Giacomo Camplone coadiuvato da Orlando Pagnotta e Domenico Fontemurato. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente Lecce si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cittadella si trova 10° in classifica con 38 punti (frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte).

Lecce ha segnato 40 gol e ne ha subiti 21; il Cittadella ha segnato 27 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Cittadella - Lecce si è giocata il 25 settembre 2021 e si è conclusa 1-2.

In casa Lecce ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Cittadella ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, Alessandria e il Croton ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cittadella nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Pordenone e il Benevento ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Crotone vincendo 3-0 mentre Il Cittadella ha incontrato il Benevento perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Enrico Baldini con 7 gol.

Lecce e Cittadella si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 1 volta, il Cittadella ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Cittadella Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 12 9 Numero di partite perse 2 7 Numero di partite pareggiate 10 8 Gol totali segnati 40 26 Gol totali subiti 20 25 Media gol subiti per partita 0.8 1.0 Percentuale possesso palla 53.4 51.4 Numero totale di passaggi 9760 9152 Numero totale di passaggi riusciti 7501 6697 Numero di tiri nello specchio per partita 130 115 Percentuale di tiri in porta 49.2 48.7 Numero totale di cross 596 573 Numero medio di cross riusciti 155 131 Duelli per partita vinti 1339 1228 Duelli per partita persi 1296 1395 Corner subiti 92 96 Corner guadagnati 149 128 Numero di punizioni a favore 352 323 Numero di punizioni concesse 378 440 Tackle totali 368 356 Percentuale di successo nei tackle 63.3 63.2 Fuorigiochi totali 67 65 Numero totale di cartellini gialli 52 79 Numero totale di cartellini rossi 0 4

