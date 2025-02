Grazie per aver seguito la diretta scritta di Salernitana-Frosinone 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2024/25.19:17

90'+6' Triplice fischio di Massimi. Salernitana-Frosinone termina 1-1. Reti di Partipilo per gli ospiti e di Ghiglione per i padroni di casa.19:10

90'+6' Si aprono ulteriori spazi per la Salernitana che sta cercando di sfruttare la doppia superiorità numerica.19:09

90'+3' ROSSO DIRETTO! Colpo di Kone su Amatucci a palla lontana, Massimi lo manda sotto la doccia.19:08

90'+3' OCCASIONE SALERNITANA! Raimondo si gira in area sul tocco in verticale di Cerri ma calcia fuori col destro!19:06

90'+3' Si riparte con Cerofolini che guadagna tutto il tempo possibile prima di rimettere la palla in gioco, poi il Frosinone commette fallo in attacco.19:06

90'+2' Gioco fermo, c'è Monterisi a terra, toccato duro da Raimondo.19:05

90' CEROFOLINI SALVA ANCORA! Bronn, su palla inattiva crossata in area da Corazza, centra lo specchio di testa da distanza ravvicinata, Cerofolini compie un altro miracolo negandogli il gol!19:05

90' Cinque minuti di recupero.19:04

90' Frosinone alle corde, i giocatori di Bianco stanno provando a guadagnare secondi extra in ogni occasione possibile.19:02

89' Lochoshvili crossa dalla sinistra in area, Raimondo ci prova di testa sul secondo palo ma spedisce la palla sul fondo.19:02

87' CERRI! L'attaccante granata doma un pallone vagante in area e centra la porta col piatto destro rasoterra, Cerofolini si supera ancora una volta per tenere a galla i suoi!19:00

86' Attacca la Salernitana che sta cercando di sfruttare al massimo la superiorità numerica in questo finale.18:59

85' Sostituzione Frosinone: fuori Filippo Distefano, dentro Jérémy Oyono.18:58

84' SECONDO GIALLO! Di Chiara trattiene vistosamente Raimondo e viene ammonito per la seconda volta da Massimi.18:58

84' Gioco molto spezzettato in questa fase, inizia a farsi sentire la tensione da entrambe le parti vista la posta in palio.18:57

81' Sostituzione Salernitana: fuori anche Paolo Ghiglione, spazio a Petar Stojanovic.18:55

81' Sostituzione Salernitana: esce Daniele Verde, entra Antonio Raimondo.18:55

80' Cross dalla destra di Ghiglione, Lucioni è ben appostato in area e allontana la sfera.18:53

79' Di Chiara mette in mezzo morbido dalla sinistra, Corazza ci arriva prima di tutti e appoggia la palla di petto al proprio portiere.18:52

78' Doppio tentativo col sinistro di Amatucci dal limite e doppia respinta della difesa ospite.18:51

77' Slalom di Ghedjemis sulla destra e scarico per Oyono che sbaglia però il cross dallo spigolo dell'area, Christensen raccoglie la palla in uscita alta.18:50

75' Sostituzione Frosinone: esce Isak Vural, entra Fabio Lucioni.18:48

74' MIRACOLO DI CEROFOLINI! Corazza sale in terzo tempo a colpire di testa su un cross dalla destra di Verde, il portiere ospite si supera per togliere la palla dalla propria porta!18:48

74' Cross di Oyono dalla destra, Distefano non ci arriva di testa e la Salernitana torna a manovrare nel campo avversario.18:47

72' Tongya perde palla in attacco e commette fallo su Kone, la palla torna dunque al Frosinone dopo una lunga fase di possesso campana.18:46

71' Sostituzione Salernitana: fuori Lilian Njoh, dentro Tommaso Corazza.18:44

71' Partita che ora sembra essersi aperta a ogni scenario, gli spazi sono aumentati e le energie iniziano a scarseggiare.18:44

69' Distefano lotta con Ghiglione in area granata ma commette fallo in attacco, poi rischia il secondo giallo calciando via il pallone sotto gli occhi di Massimi che soprassiede.18:42

66' Prova a reagire il Frosinone ma la Salernitana ha trovato energie extra dopo il rocambolesco pareggio di poco fa.18:40

63' GOL! SALERNITANA-Frosinone 1-1! Rete di Ghiglione. Bronn calcia dal limite centrando in pieno Bohinen che era rimasto a terra dopo un contatto con Cerri, la palla finisce sui piedi di Ghiglione che batte Cerofolini con un destro preciso all'angolino basso.



Guarda la scheda del giocatore Paolo Ghiglione18:43

63' E' un'altra Salernitana rispetto a quella vista nela prima frazione. I granata stanno premendo a caccia del pareggio.18:36

61' Subito un giallo per Distefano che trattiene vistosamente Ghiglione.18:35

60' Sostituzione Frosinone: fuori anche Giuseppe Ambrosino, al suo posto entra Emanuele Pecorino.18:34

60' Sostituzione Frosinone: esce anche Tjas Begic, entra Fares Ghedjemis.18:33

60' Sostituzione Frosinone: fuori Anthony Partipilo, dentro Filippo Distefano.18:33

59' ANCORA SALERNITANA! Bronn colpisce male da distanza ravvicinata dopo la sponda di Cerri!18:32

58' OCCASIONE SALERNITANA! Lochoshvili pesca Cerri in verticale, controllo e sinistro all'incrocio perfetto con Cerofolini che vola a toglierla dalla propria porta!18:32

56' Amatucci salva tutto sulla ripartenza del Frosinone, Partipilo aveva cercato Ambrosino in area trovando però l'intervento del centrocampista granata a fermare l'iniziativa ciociara.18:29

55' Rimpallo in are, Tongya colpisce al volo col destro, trovando la deviazione di Monterisi in corner.18:29

53' Fuorigioco di Ambrosino sulla ripartenza ospite.18:27

52' Punizione in zona offensiva per la Salernitana, Verde scodella in area dalla sinistra, Ferrari fa la sponda verso il centro ma la difesa ospite respinge.18:26

48' Avvio di secondo tempo senza scossoni, il Frosinone continua a gestire il possesso, come già visto nella prima frazione.18:24

46' Si ricomincia!18:23

45' Sostituzione Salernitana: fuori all'intervallo Fabrizio Caligara, dentro Federico Zuccon.18:21

Buona partenza per Paolo Bianco sulla panchina del Frosinone, la sua squadra sceglie di gestire il gioco e ottiene il vantaggio al 27' con il sinistro dal limite di Partipilo. Subito dopo arriva anche l'occasione di Begic ma Christensen è reattivo e salva i suoi col piede. Molto passiva invece la Salernitana che non si è mai fatta vedere dalle parti di Cerofolini, ai granata serve necessariamente un cambio di passo per cercare di evitare la sconfitta.18:13

45'+2' Fine primo tempo. Salernitana-Frosinone è 0-1 dopo la rete ospite realizzata da Partipilo al 27'.18:04

45'+1' Monterisi spende il fallo su Amatucci per fermare la ripartenza granata e viene ammonito da Massimi.18:03

45' Un minuto di recupero all'Arechi.18:03

43' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina granata, la palla carambola addosso a Cerri e finisce in rimessa dal fondo.18:01

41' Calcio d'angolo per la Salernitana che è ancora a caccia della scintilla per svoltare un primo tempo sin qui abulico.17:59

40' Sostituzione Salernitana: esce Jeff Reine-Adelaide, entra Franco Tongya.17:57

39' Reine-Adelaide rischia tantissimo tenendo palla in posizione centrale davanti alla propria area, Kone gliela ruba ma fallosamente secondo Massimi.17:56

36' Corner per il Frosinone, sulla respinta corta della difesa campana si avventa Di Chiara che calcia forte col sinistro ma senza precisione. Palla altissima sopra la traversa.17:55

34' Ghiglione e Verde intervengono irregolarmente su Begic. Punizione per gli ospiti sulla trequarti offensiva in posizione defilata.17:52

32' Continua a non arrivare la reazione della Salernitana allo svantaggio, il Frosinone ha abbassato il baricentro ma non sembra avere grossi problemi nel gestire la situazione.17:51

31' Ambrosino va a terra in area, per Massimi è simulazione e l'attaccante ospite viene ammonito.17:49

31' OCCASIONE FROSINONE! Begic calcia col destro da dentro l'area, Christensen si salva coi piedi!17:48

27' GOL! Salernitana-FROSINONE 0-1! Rete di Partipilo. L'attaccante ciociaro apre a destra per Ambrosino che gli restituisce il pallone al limite dell'area, il suo mancino secco passa tra le gambe di due difensori e non dà scampo a Christensen. Ospiti in vantaggio all'Arechi.



Guarda la scheda del giocatore Anthony Partipilo17:46

26' Bronn tocca di testa in area sul calcio piazzato seguente, palla ampiamente a lato della porta di Cerofolini.17:44

25' Ghiglione salta netto Di Chiara e viene sgambettato dall'avversario. Massimi estrae il giallo per l'esterno frusinate.17:43

24' Conclusione da fuori di Kone, innocua per Christensen che la osserva uscire alla propria sinistra.17:41

21' Begic verticalizza per Ambrosino in area che crossa però troppo alto per tutti con la palla che termina in fallo laterale dalla parte opposta.17:39

20' Non si allenta la presa del Frosinone che continua a manovrare nel campo avversario, cosa che sembra comunque stare bene ai padroni di casa, molto attendisti in questa fase e senza particolare pressing sugli avversari.17:38

18' Qualche protesta da parte dei giocatori del Frosinone per un tocco di Njoh sul piede di Partipilo in area. Massimi fa proseguire con ampi cenni.17:36

17' Due tiri dalla bandierina in successione per gli ospiti, respinti dalla difesa di casa.17:35

14' Il Frosinone continua a macinare gioco, senza però trovare lo spiraglio giusto a ridosso dell'area salernitana.17:32

13' Altro traversone di Di Chiara, c'è sempre Lochoshvili a pulire l'area campana.17:31

12' Reine-Adelaide prova l'imbucata per Cerri, capita da Kone che recupera palla e subisce anche fallo dall'avversario.17:30

11' Cross di Di Chiara dalla sinistra, Ambrosino non ci arriva, anticipato da Lochoshvili che poi spazza la propria area.17:29

9' Si fa vedere la squadra di casa con un lancio verticale di Caligara, non capito da Cerri che si era spostato dalla parte opposta rispetto alla palla del compagno.17:27

6' Di Chiara scodella in area col sinistro, Partipilo ci prova in girata col mancino da posizione defilata, Christensen blocca senza problemi anticipando anche Bohinen.17:24

4' Giallo per Caligara dopo un intervento scomposto su Ambrosino.17:22

4' E' sempre il Frosinone a fare la partita in questo avvio di gara, la Salernitana sta pensando esclusivamente a difendersi.17:22

2' Frosinone subito in avanti a mettere pressione ai padroni di casa che, però escono in bello stile da una situazione difficile, guadagnando anche un calcio di punizione con Cerri.17:20

Si comincia!17:18

Squadre in campo, si attende solo il fischio d'inizio del direttore di gara.17:16

Paolo Bianco, fresco di subentro al posto di Leandro Greco, sceglie il trio Partipilo-Ambrosino-Begic per l'attacco mentre a centrocampo deve fare a meno dell'infortunato Koutsoupias, per sostituirlo si affida all'ex Bohinen, affiancato da Vural e Kone. Panchina dunque per Lusuardi, Darboe, Canotto e Kvernadze rispetto al pareggio ottenuto con la Reggiana. In difesa l'unica novità è Bettella per far coppia con Monterisi, ai loro lati ci saranno Oyono e Di Chiara, tra i pali Cerofolini.17:19

Breda conferma il pacchetto arretrato già visto contro la Carrarese, saranno ancora Bronn, Ferrari e Lochoshvili a difendere Christensen. Cambia qualcosa invece sugli esterni con Njoh e Ghiglione, va in panchina Stojanovic. In mezzo al campo invece sempre Amatucci in cabina di regia affiancato da Caligara e Reine-Adelaide, titolare al posto di Tongya. In avanti c'è Verde con Cerri e non Raimondo.17:09

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: 4-3-3 per i ciociari. Cerofolini - A. Oyono, Monterisi, Bettella, Di Chiara - Vural, Bohinen, Kone - Partipilo, Ambrosino, Begic. A disposizione: Sorrentino, Ghedjemis, Lucioni, Kvernadze, J. Oyono, Canotto, Distefano, Lusuardi, Darboe, Cichella, Bracaglia, Pecorino.17:19

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: 3-5-2 per i padroni di casa. Christensen - Bronn, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Caligara, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh - Verde, Cerri. A disposizione: Sepe, Tongya, Hrustic, Ruggeri, Corazza, Soriano, Braaf, Guasone, Stojanovic, Girelli, Zuccon, Raimondo.17:10

Dirige il match Massimi con Costanzo e Belsanti ad assisterlo. Viapiana è il quarto ufficiale mentre in sala VAR ci sono Fourneau e Maggioni.17:00

A inizio stagione nessuno avrebbe pronosticato di ritrovare Salernitana e Frosinone in zona retrocessione dopo 26 giornate, invece entrambe sono sul fondo della classifica e si sfidano oggi all'Arechi in una partita chiave per le chances di salvezza di entrambe. I padroni di casa, avanti di due punti in classifica, arrivano a questa gara con sette punti raccolti nelle ultime cinque gare ma sconfitti 3-2 a Carrara nell'ultima di campionato. Sono solo tre invece i punti raccolti dagli ospiti nel 2025 che, curiosamente, non vincono proprio dalla sfida di andata giocata a Santo Stefano. Fischio d'inizio alle ore 17.15.16:59

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Frosinone, gara valida per il turno numero 27 del campionato di Serie B 2024/25.16:54

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp