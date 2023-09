Spezia e Reggiana ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato si sfidano al Manuzzi. Liguri con un solo punto in quattro partite, emiliani con tre pareggi nelle prime cinque giornate.13:43

Una sfida che in Serie B non si vedeva dal lontano 1951, quando terminò 3-1 per lo Spezia. L'incrocio più recente è invece del 2017 in Coppa Italia, con la vittoria dei liguri per 3-0.13:46