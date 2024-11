Aggiorna Diretta-Live

Stadio: San Nicola

Città: Bari

Stadio San Nicola, Bari. Capienza: 58270 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Cittadella, gara valida per la Giornata 14 della Serie BKT 2024-25. Si gioca allo stadio San Nicola di Bari.14:40

Il Bari occupa l’ottavo posto in classifica (con 17 punti) ed è reduce da 11 risultati utili consecutivi in campionato, inclusa la vittoria 2-0 maturata in trasferta contro la Salernitana nel turno precedente. I biancorossi sono imbattuti da tre mesi e, in casa, hanno perso soltanto una partita (1-3 contro la Juve Stabia), a fronte invece di un successo e cinque pareggi (gli ultimi quattro consecutivi).14:40

Il Cittadella è penultimo in classifica (12 punti) e, nelle ultime nove giornate di campionato, ha vinto soltanto una volta (1-0 a Palermo nella 12ª giornata). I granata sono reduci dal ko casalingo contro il Cesena (0-2) e in trasferta non hanno finora mai pareggiato: tre successi e quattro sconfitte in sette partite giocate lontano dal Tombolato in questa Serie BKT 2024-25.14:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Radunovic - Pucino, Simic, Mantovani - Oliveri, Maiello, Maita, Dorval - Sibilli - Lasagna, Novakovich. All. Longo. A disposizione: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Manzari, Falletti, Favasuli, Lella, Obaretin, Saco, Favilli.14:41

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde invece con un 3-5-2 formato da: Kastrati - Cecchetto, Piccinini, Carissoni - Angeli, Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo - Rabbi, Pandolfi. All. Dal Canto. A disposizione: Scquizzato, Cassano, Desogus, D'Alessio, Voltan, Rizza, Djibril, Negro, Ravasio.14:41

Mister Longo cambia modulo rispetto alla trasferta di Salerno e deve fare i conti pure con la squalifica di Benali. Il Bari passa così a un 3-4-1-2 in cui Sibilli supporta la coppia Lasagna-Novakovich e, nei quattro di centrocampo, c’è Maiello. Unica differenza rispetto all’11 titolare che aveva cominciato il precedente impegno di campionato.14:41

Mister Dal Canto conferma il solito 3-5-2 granata ma non può oggi contare su Salvi (squalificato) e il Cittadella deve sempre convivere con una lunga lista di infortunati. In difesa confermato soltanto Carissoni, dentro Cecchetto e Piccinini al posto di Salvi e Pavan. Angeli agisce da quinto di centrocampo a destra.14:42

In 10 sfide esterne, il Cittadella ha espugnato soltanto una volta (tre pari, sei ko) il campo del Bari in Serie B: 2-1, nell’agosto 2016, grazie alle reti di Pascali e Litteri (Maniero per i biancorossi). Inoltre, i granata non hanno mai tenuto la porta inviolata in alcuno di questi 10 match giocati in trasferta contro il club pugliese.14:42

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del San Nicola. A dirigere questo Bari-Cittadella sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma1) e Ivan Catallo (Frosinone). IV Ufficiale Leonardo Di Mario (Ciampino), VAR Manuel Volpi (Arezzo) e AVAR Rodolfo Vuolo (Castellammare di Stabia).14:42

1' INIZIA Bari-Cittadella, fischio di Bonacina e si può partire qui al San Nicola. Meteo sereno e temperatura di circa 15°. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, che giocano in divisa gialla. Completo total white invece per i padroni di casa. 15:01

2' Annullato un gol al Bari per fuorigioco. Sibilli riceve in area, stoppa e calcia, trovando l'opposizione di Kastrati in uscita; sulla ribattuta è Lasagna a insaccare a porta vuota, ma il direttore di gara annulla per un evidente fuorigioco iniziale di Sibilli. 15:04

4' I Galletti hanno cominciato con grande ritmo, sfruttando soprattutto la corsia di sinistra e le qualità di Dorval. Sibilli agisce invece da vertice alto di centrocampo e alle spalle del tandem offensivo, come preventivato a inizio gara. 15:06

5' GOL! BARI-Cittadella 1-0! Rete di Kevin Lasagna. Sibilli lancia il compagno in profondità e al resto ci pensa il numero 15 biancorosso. 30 metri palla al piede, dribbling secco in area a saltare l'esordiente Piccinini e mancino chirurgico sul secondo palo, dove Kastrati non può arrivare. Gran gol.



Kevin Lasagna

6' BARI VICINO AL 2-0. Altra sfuriata offensiva dei padroni di casa, con Sibilli che riceve in area, si gira e calcia col mancino trovando però la gran risposta in uscita di Kastrati. Sulla ribattuta, Lasagna calcia alto. 15:09

8' Biancorossi per ora totalmente padroni del campo qui al San Nicola. La posizione di Sibilli sta creando diversi problemi alla difesa del Cittadella, coi granata che faticano contestualmente a costruire trame offensive. 15:10