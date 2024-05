Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Luigi Penzo

Città: Venezia

Capienza: 11150 spettatori16:28 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia-Palermo, gara valida per il ritorno della semifinale dei play-off del campionato di Serie B.16:28

Allo Stadio Pier Luigi Penzo, il Venezia di Paolo Vanoli ospita il Palermo di Michele Mignani, per il secondo round delle semifinali. La gara di andata ha visto i veneti imporsi per 1-0 grazie alla rete di Pierini.16:28

Il Venezia, grazie al terzo posto in campionato, si è qualificato direttamente alle semifinali dei play-off. I Lagunari in questa stagione hanno proposto un calcio molto offensivo, chiudendo la stagione con il miglior attacco (69 reti segnate in 38 partite).16:29

Il Palermo per accedere alla finale dei play-off avrà bisogno di una vittoria con due reti di scarto: nel caso in cui, al termine del tempo regolamentare, i rosanero fossero avanti di una rete, si procederebbe ai tempi supplementari. Al termine di questi, non basterebbe la vittoria di misura, perché passerebbe il Venezia per il miglior posizionamento in campionato.16:29

In questa stagione, quando Venezia e Palermo si sono affrontate, ha sempre vinto la squadra in trasferta. A partire dal match di andata dello scorso 26 settembre che ha visto i rosanero imporsi per 1-3, passando per lo 0-3 del 15 Marzo in Sicilia ed infine al match di qualche giorno fa finito 0-1 per i Lagunari.16:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si dispone con un 3-5-2: Joronen – Idzes, Svoboda, Sverko – Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano – Pierini, Pohjanpalo.19:44

Vanoli conferma la difesa a tre con Idzes, Svoboda e Sverko di fronte a Joronen. In mezzo al campo ci saranno Tessmann, Lella e Busio, mentre sulle fasce tocca a Candela e Zampano. In avanti ancora una volta ci sarà la coppia formata da Pierini e Pohjanpalo.19:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con un 3-4-2-1: Pigliacelli – Graves, Lucioni, Marconi – Diakité, Segre, Ranocchia, Di Mariano – Insigne, Soleri – Brunori.19:45

Mignani schiera Pigliacelli tra i pali e la difesa a tre formata da Graves, Lucioni e Marconi. Sulle corsie laterali agiranno Diakité e Di Mariano, mentre in mediana ci saranno Segre e Ranocchia. Davanti il tridente sarà composto da Insigne, Soleri e Brunori.19:45

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Il quarto uomo Marchetti. Al Var e Avar spazio alla coppia Valeri-Marini.19:45