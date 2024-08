Esordio casalingo per il Sassuolo, reduce dal pareggio esterno sul campo del Catanzaro una settimana fa. I neroverdi di Fabio Grosso vogliono regalare la prima gioia stagionale al pubblico del Mapei e iniziare la cavalcata per ritornare subito nella massima serie13:11

Inizio di stagione molto positivo per il neopromosso Cesena di Mignani, vittorioso in Coppa Italia contro il Verona e anche al debutto in campionato con la Carrarese. In grande spolvero Cristian Shpendi, autore di tre reti in due partite e grande protagonista di queste prime uscite stagionali dei romagnoli13:15