Il Parma è reduce dalla vittoria schiacciante nell'ultimo turno contro il Catanzaro maturata per 0-5, mentre la Sampdoria arriva dalla sconfitta interna per 1-2 con il Cittadella.15:39

Le scelte di Pirlo: formazione abbastanza difensiva per la Sampdoria, con Verre in panchina che lascia spazio ad una mediana rocciosa come quella formata da Vieira, Yepes e Kasami. Sulle corsie laterali ecco Depaoli e Barreca.15:49