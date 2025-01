Formazioni non ancora annunciate

PREPARTITA

Frosinone - Sudtirol è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Sudtirol sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Frosinone si trova 18° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 19° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 18 gol e ne ha subiti 31; il Sudtirol ha segnato 23 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Sudtirol - Frosinone si è giocata il 30 ottobre 2024 e si è conclusa 1-1.

In casa il Frosinone ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, la Cremonese e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Catanzaro e il Sassuolo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Sassuolo perdendo 5-3.

Frosinone e Sudtirol si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Sudtirol non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Frosinone e Südtirol hanno pareggiato le prime tre sfide di Serie BKT; in generale contro nessuna formazione la squadra altoatesina ha raccolto più pareggi nella competizione (tre anche contro il Cosenza).

Il Frosinone ha perso due delle ultime quattro gare interne di Serie BKT (2V), tante sconfitte come nelle precedenti 11 davanti ai propri tifosi nella competizione (3V, 6N).

Il Südtirol ha raccolto solo sette punti nel corso delle ultime 14 gare di Serie BKT (1V, 4N, 9P); in questo parziale, la formazione biancorossa è quella che conta meno punti (sette, appunto), meno reti segnate (11) e più gol subiti (27) nella competizione.

Nonostante le cinque reti subite contro il Sassuolo nell’ultimo turno di Serie BKT, il Südtirol ha realizzato tre reti in contro i neroverdi, ossia una in più di quelle messe a segno nelle precedenti sei trasferte nella competizione; l’ultima volta in cui gli altoatesini hanno realizzato più di un gol per più gare esterne di fila risale al febbraio scorso (due, vs Ascoli e Catanzaro in quel caso).

Frosinone (13) e Südtirol (15) sono due delle tre squadre, con il Cittadella (17) che hanno incassato più gol sugli sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT – in particolare, i giallazzurri ne hanno subiti ben otto a seguito di un calcio d’angolo mentre i biancorossi ne contano ben sei dopo un calcio di punizione indiretta, entrambi record negativi in questo torneo cadetto.

Giuseppe Ambrosino (cinque in 21 incontri – frutto di tre gol e due assist) è uno dei due giocatori del Frosinone, con Riccardo Marchizza (cinque) ad aver preso parte a più reti in questa Serie BKT; in generale, il classe 2003 non è mai stato direttamente coinvolto in più gol in un singolo torneo cadetto (cinque con il Catanzaro anche nello scorso torneo ma in 28 gare).

Raphael Odogwu - 20 gol in 93 presenze - è uno dei due giocatori, con Daniele Casiraghi (21), ad aver realizzato almeno 20 reti con la maglia del Südtirol nel corso delle ultime tre stagioni di Serie BKT (dal 2022/23); dopo la rete nella gara d’andata contro il Frosinone, la squadra giallazzurra potrebbe diventare solo la seconda, dopo il Cittadella contro cui va a segno in due match di fila in cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Frosinone Sudtirol Partite giocate 22 22 Numero di partite vinte 4 5 Numero di partite perse 9 13 Numero di partite pareggiate 9 4 Gol totali segnati 18 23 Gol totali subiti 31 39 Media gol subiti per partita 1.4 1.8 Percentuale possesso palla 45.2 47.3 Numero totale di passaggi 8130 8599 Numero totale di passaggi riusciti 6489 6723 Tiri nello specchio della porta 86 81 Percentuale di tiri in porta 44.3 42.2 Numero totale di cross 388 433 Numero medio di cross riusciti 92 108 Duelli per partita vinti 1161 1150 Duelli per partita persi 1107 1202 Corner subiti 111 112 Corner guadagnati 84 89 Numero di punizioni a favore 361 275 Numero di punizioni concesse 326 371 Tackle totali 313 285 Percentuale di successo nei tackle 62.0 63.9 Fuorigiochi totali 26 32 Numero totale di cartellini gialli 52 51 Numero totale di cartellini rossi 4 2

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Frosinone-Sudtirol

Frosinone-Sudtirol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:30 (mezz'ora prima) del 25 gennaio.

Frosinone: tutte le news

Sudtirol: tutte le news